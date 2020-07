Coronavirus in Italia: crollano i contagi ma aumentano i morti, i dati aggiornati al 7 luglio.

È un andamento altalenante quello dei casi giornalieri di Coronavirus in Italia. Oggi, 7 luglio, si registra un netto calo dei nuovi casi totali che sono 137 rispetto ai 208 di ieri e ai 192 dell’altro ieri. L’incremento percentuale giornaliero scende al +0,06% dal +0,09% di ieri. Il numero complessivo dei casi totali è di 241.956 dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Oggi, pur con un aumento dei casi giornalieri, i tamponi effettuati sono di più: 43.219, quasi il doppio dei 22.166 di ieri. Questo significa che il calo dei contagi non dipende dai pochi tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi scende così allo 0,31% dallo 0,93% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: rollano i contagi ma aumentano i morti, dati aggiornati

Sull’epidemia di Coronavirus in Italia oggi si registrano due dati positivi e uno negativo, purtroppo. Quelli positivi riguardano un netto calo nel numero dei contagi giornalieri e e soprattutto dei malati che tornano nuovamente con il segno meno, dopo due giorni di crescita. Il dato negativo, invece, è un nuovo rialzo nel numero dei morti in Italia.

Riguardo ai malati o attualmente positivi al virus, questi diminuiscono oggi di 467 casi, dopo essere aumentati ieri di 67 e l’altro ieri di 21 casi. Si tratta di un calo importante che non si registrava dalla fine di giugno. Il numero complessivo delle persone con un’infezione in corso nel nostro Paese scende a 14.242 casi.

Oggi tornano ad aumentare in modo importante i guariti, sono 574 e portano il numero complessivo delle persone guarite a 192.815 casi.

Torna a salire invece il numero dei morti che oggi sono 30, rispetto agli 8 di ieri e ai 7 dell’altro ieri. Non salivano a questo numero dallo scorso 2 luglio. Il numero complessivo dei morti da Covid-19 in Italia sale a 34.899 dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 7 luglio 2020

14.242 attualmente positivi al Covid-19 : -467 dal 6 luglio (ieri erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi);



: (ieri erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi); 192.815 i guariti : pari a +574 da ieri ;

: pari a ; 34.899 i morti: pari a +30



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia raggiunge i 241.956 casi totali, dai 241.819 di ieri.

Tra i 14.242 positivi al Coronavirus alla data del 7 luglio:

13.232 si trovano in isolamento domiciliare ( -459 in un giorno )



si trovano ( ) 940 sono ricoverati con sintomi ( -6 pazienti in un giorno )



sono ( ) 70 sono in terapia intensiva (ieri erano 72, -2 in un giorno).

Con il calo dei malati, oggi diminuiscono di nuovo i positivi in isolamento a casa e i pazienti negli ospedali. Quelli a casa scendono di nuovo in modo consistente, con 459 casi in meno. In calo anche i ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali, oggi con 6 pazienti in meno. I pazienti in terapia intensiva erano tornati a scendere ieri di due casi,oggi diminuiscono ancora di due unità

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) al 7 luglio 2020.

La Lombardia oggi ha 53 nuovi casi, molti meno dei 111 di ieri. I tamponi di oggi sono meno: 3.380 contro i 5.855 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi scende comunque a 1,56% da 1,89% di ieri. I contagi totali di Coronavirus salgono a 94.580 in Lombardia.

Le altre regioni con il maggior numero di casi oggi sono: Emilia Romagna con 31 casi, Toscana con 19, Veneto 14, Piemonte e Lazio con 5. Le altre regioni sono a 1, 2 e 3 casi l’una. Mentre sono a zero contagi oggi: Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

