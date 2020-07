Coronavirus in Italia: contagi ancora sopra i 200 casi al giorno. I dati aggiornati al 6 luglio.

Tornano a salire i contagi giornalieri di Coronavirus in Italia e anche il numero dei malati, mentre i morti rimangono stabili. Oggi, lunedì 6 luglio, il sistema di sorveglianza delle regioni e della Protezione Civile segnala 208 nuovi casi totali di Covid-19 in Italia, un numero in crescita dai 192 di ieri, che erano in calo dai 235 ell’altro ieri. Un numero di casi giornalieri che rimane intorno alle 200 unità. L’incremento giornaliero sale allo 0,09% dal +0,08% di ieri. Dall’inizio dell’epidemia si registrano 241.819 casi di Covid-19 in Italia.

L’incremento maggiore, che incide sul dato nazionale, è sempre quello della Lombardia, con 111 nuovi casi oggi, più della metà del numero nazionale.

Purtroppo anche oggi si registra un nuovo aumento dei malati o attualmente positivi al virus in Italia, insieme a quello dei nuovi casi totali (attualmente positivi + guariti + morti). Sono numeri ancora contenuti, ma che devono invitare alla prudenza. Oggi, le persone con un’infezione in corso da Covid-19, in isolamento a casa o ricoverate in ospedale, crescono ancora di 67 casi, dai +21 di ieri, portando il numero complessivo a 14.709 casi, vicino alla soglia dei 15 mila, dai 14.642 di ieri.

I guariti oggi sono 133, dai 164 di ieri, che fanno salire il numero totale a 192.241 persone guarite dall’inizio dell’epidemia. Frtunatamemte non cresce ma rimane stabile il dato sui decessi, che oggi sono 8, uno in più dai 7 di ieri. Il numero complessivo delle persone decedute è di 34.869 dall’inizio dell’epidemia in Italia.

La buona notizia è che tornano a diminuire i pazienti in terapia intensiva, dopo l’incremento sppure modesto di ieri.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 6 luglio 2020

14.709 attualmente positivi al Covid-19 : +67 dal 5 luglio (ieri erano aumentati di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi);



: (ieri erano aumentati di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi); 192.241 i guariti : pari a +133 da ieri ;

: pari a ; 34.869 i morti: pari a +8



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia raggiunge i 241.819 casi totali, dai 241.611 di ieri.

Tra i 14.709 positivi al Coronavirus alla data del 6 luglio:

13.691 si trovano in isolamento domiciliare ( +68 in un giorno )



si trovano ( ) 946 sono ricoverati con sintomi ( +5 pazienti in un giorno )



sono ( ) 72 sono in terapia intensiva (ieri erano 74, -2 in un giorno).

Oggi si registra un ulteriore e più consistente incremento dei positivi in isolamento domiciliare, dovuto probabilmente ai nuovi recenti focolai che si sono manifestati in diverse zone d’Italia. Salgono ancora, anche se solo di pochi pazienti, i ricoveri per Covid-19 nei reparti ordinari degli ospedali. Mentre tornano a scendere, anche se di due casi, i pazienti nelle terapia intensive.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) al 6 luglio 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

