Coronavirus in Italia: risalgono ancora i contagi e i decessi, i dati aggiornati al 4 luglio.

I contagi di Coronavirus in Italia registrano oggi, sabato 4 luglio, un ulteriore aumento, dovuto ai recenti focolai che si sono attivati in varie zone d’Italia, tra cui uno in Veneto che sta destando una certa preoccupazione a causa di un imprenditore che ha viaggiato in Serbia e Bosnia rientrando in Italia malato e partecipando, già con i primi sintomi, a diversi eventi pubblici e affollati prima di farsi visitare da un medico. Una situazione che ha suscitato le ire del presidente della Regione Zaia. L’imprenditore ora è ricoverato in terapia intensiva, dove è stato intubato.

I nuovi contagi totali segnalati oggi dalle Regioni e dalla Protezione Civile sono 235 in tutta Italia, in aumento dai 223 di ieri e dai 201 dell’altro ieri. L’incremento percentuale giornaliero sale al +0,10% dal +0,09% di ieri. I casi complessivi di Covid-19 in Italia salgono a 241.419 dall’inizio dell’epidemia.

Sul dato nazionale continuano a incidere i numeri della Lombardia, oggi con 95 contagi, ma salgono anche Emilia Romagna con 51 casi e il Lazio con 31 nuovi casi.

I tamponi oggi sono in calo: 51.011 rispetto ai 77.096 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale allo 0,46% dallo 0,28%. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: risalgono ancora contagi e decessi, dati aggiornati

Il numero dei malati di Coronavirus continua a diminuire, nonostante le notizie non troppo positive sui nuovi contagi, alimentati da numerosi piccoli focolai in atto in diverse zone d’Italia, ma al momento sotto controllo. Oggi le persone attualmente positive al virus scendono di altre 263 unità, un numero in aumento dalle 176 di ieri. Il numero complessivo dei malati o positivi al virus scende a 14.621 casi. Anche il numero dei guariti oggi è maggiore, con 477 casi in più rispetto ai 384 di ieri. Il numero complessivo in Italia sale a 191.944 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo, oggi, torna negativo il dato sui morti che, dopo il calo di ieri a 15 casi, oggi risalgono a 21 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle vittime di Covid-19 in Italia è di 34.854 dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 4 luglio 2020

14.621 attualmente positivi al Covid-19 : -263 dal 3 luglio (ieri erano diminuiti di 176 casi, l’altro ieri di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi, martedì 30 giugno di 933 casi);



: (ieri erano diminuiti di 176 casi, l’altro ieri di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi, martedì 30 giugno di 933 casi); 191.944 i guariti : pari a +477 da ieri ;

: pari a ; 34.854 i morti: pari a +21



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia raggiunge oggi i 241.419 casi totali, dai 241.184 di ieri.

Tra i 14.621 positivi al Coronavirus alla data del 4 luglio:

13.610 si trovano in isolamento domiciliare ( -239 in un giorno )



si trovano ( ) 940 sono ricoverati con sintomi ( -16 pazienti in un giorno )



sono ( ) 71 sono in terapia intensiva (ieri erano 79, -8 in un giorno).

Continua il calo dei positivi in isolamento a casa e dei pazienti ricoverati in ospedale, nei reparti ordinari e in quelli intensivi. Nelle terapie intensive di tutta Italia sono ricoverati 71 pazienti.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 4 luglio 2020.

La Lombardia oggi registra 95 nuovi contagi, in calo comunque dai 115 di ieri, con il numero complessivo che sale a 94.318 dall’inizio dell’epidemia. Il numero dei tamponi in regione è oggi superiore: 10.160 contro i 9.758 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi scende dunque allo 0,93% dall’1,17% di ieri. La Lombardia, comunque, non è l’unica regione oggi che ha un numero importante di nuovi casi giornalieri, l’Emilia Romagna registra 51 nuovi casi, mentre il Lazio ne ha 31. Segue il Piemonte con 11 nuovi casi, poi la Toscana con 9, il Friuli Venezia Giulia con 8 casi e l’Abruzzo con 7 casi. Tutte le altre regioni hanno casi pari o inferiori a 4 ciascuna. Invece, sono a zero contagi oggi: Marche, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

I morti oggi risalgono in Lombardia, che registra oggi 16 nuovi decessi, dai 4 di ieri, portando il numero complessivo a 16.691 dall’inizio dell’epidemia. Gli altri 5 decessi si sono verificati: 2 in Piemonte, 2 in Toscana e 1 in Lazio.

La pandemia di Covid-19



I numeri della pandemia di Covid-19 nel mondo hanno raggiunto gli 11 milioni e 137 mila casi, con oltre 526 mila morti. Gli Stati Uniti hanno oltre 2 milioni e 815 mila contagi, con incrementi di oltre 50 mila al giorno, e oltre 129 mila morti, la maggior parte, più di 32 mila, a New York, dove l’epidemia però è in calo da settimane. Il Brasile è il secondo Paese al mondo, con più di 1 milione e 539 mila contagi ed è secondo anche per decessi, con oltre 61 mila. Al terzo posto per numero di contagi è la Russia con 673 mila, segue l’India con 648 mila. Il Perù è quinto con oltre 295 mila contagi, segue, sesto, il Cile con 288 mila. Mentre il Regno Unito è settimo con un ricalcolo dei contagi a 285 mila. Al nono posto, dietro la Spagna e davanti all’Italia, sale il Messico con 245 mila contagi, mentre l’Italia è decima. All’undicesimo posto è l’Iran a 237 mila contagi, mentre al dodicesimo posto è sempre il Pakistan con 225 mila casi davanti all’Arabia Saudita, che con 205 mila contagi supera la Francia a 204 mila. Seguono la Turchia con 203 mila casi e la Germania a 197 mila.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

