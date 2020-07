Coronavirus in Italia: salgono ancora contagi e morti, i dati aggiornati al 2 luglio.



Sebbene la curva epidemica sia in costante calo, purtroppo dobbiamo segnalare un’ulteriore ripresa dei nuovi contagi e dei morti per il Coronavirus in Italia. Gli ultimi giorni del mese di giugno avevano fatto segnare un forte ribasso sia nel numero dei nuovi casi totali giornalieri sia in quello dei decessi, con i valori al minimo lo scorso 29 giugno. Con l’inizio di luglio, tuttavia, i contagi sono risaliti e così anche i morti.

Oggi, 2 luglio, la Protezione Civile segnala 201 nuovi casi totali in tutta Italia, dai 187 di ieri. Ad incidere sul dato nazionale è sempre quello della Lombardia, sebbene oggi in misura inferiore, con 98 nuovi casi rispetto ai 109 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero dei contagi a livello nazionale è del +0,08% dal +0,07% di ieri. Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia sale a 240.961 casi.

I tamponi effettuati oggi sono 53.243, in lieve calo dai 55.366 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale allo 0,37% dallo 0,32% di ieri. Di seguito i numeri in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> UN FARMACO CONTRO IL CORONAVIRUS RIDUCE LA MORTALITÀ DEL 35%

Coronavirus in Italia: salgono ancora contagi e morti, dati aggiornati

Purtroppo il 2 luglio torna a salire il numero dei decessi giornalieri per Coronavirus. Dopo il calo deciso degli ultimi giorni di giugno, con una ripresa tra la fine del mese e l’inizio di luglio intorno a una ventina di casi al giorno, oggi i decessi giornalieri per Covid-19 sono tornati a 30 unità. Il numero complessivo è di 34.818 morti dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Si mantiene costante il calo dei malati, sebbene oggi in numero molto contenuto con appena 195 malati o attualmente positivi in meno rispetto a ieri, quando il calo è stato di 308 casi. Al momento, le persone malate di Covid-19 in Italia sono 15.060 complessive, tra persone in isolamento domiciliare e ricoverate in ospedale. I guariti di oggi sono 366, dai 469 di ieri, per un numero totale di 191.083 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2020 | 2° RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a giovedì 2 luglio 2020

15.060 attualmente positivi al Covid-19 : -195 casi dal 30 giugno (ieri, mercoledì 1° luglio, erano diminuiti di 308 casi, martedì 30 giugno di 933 casi);



: (ieri, mercoledì 1° luglio, erano diminuiti di 308 casi, martedì 30 giugno di 933 casi); 191.083 i guariti : pari a +366 da ieri ;

: pari a ; 34.818 i morti: pari a +30



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia raggiunge oggi i 240.961. casi totali, dai 240.760 di ieri.

Tra i 15.060 positivi al Coronavirus alla data del 1° luglio giugno:

14.015 si trovano in isolamento domiciliare ( -128 in un giorno )



si trovano ( ) 963 sono ricoverati con sintomi ( -62 pazienti in un giorno )



sono ( ) 82 sono in terapia intensiva (ieri erano 87, -5 in un giorno).

Continuano ad essere molto buoni i dati sul calo dei positivi in isolamento a casa e sui pazienti ricoverati negli ospedali. I primi scendono ancora di altre 128 unità, portandosi poco sopra i 14 mila casi. I pazienti ricoverati nei reparti Covid-19 non intensivi scendono sotto la soglia di mille unità. Prosegue, inoltre, il calo dei pazienti in terapia intensiva che oggi scendono a 82 casi in tutta Italia.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) al 2 luglio 2020.

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 | RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Che ne pensate unimamme?

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.