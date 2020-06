Un farmaco riduce la mortalità da Coronavirus in pazienti molto gravi. L’organizzazione mondiale della sanità lo annuncia attraverso una nota.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha diffuso una nota nella quale espone i risultati ottenuti da una ricerca scientifica che è stata condotta dall’Università di Oxford sugli effetti del corticosteroide. Questa sostanza è stata utilissima per salvare la vita ai pazienti gravemente malati di Covid-19.

LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS UN FARMACO PROMETTENTE CEDUTO GRATUITAMENTE PER TUTTI | FOTO

Un farmaco contro il Coronavirus: riduce la mortalità del 35%

Dalla nota diffusa dall’OMS si legge: “l’Organizzazione mondiale della sanità accoglie con favore i risultati dei primi studi clinici condotti nel Regno Unito sul desametasone, un corticosteroide che si è dimostrato salvavita per i pazienti gravemente malati di Covid-19”. Per l’OMS i risultati sono soddisfacenti ed importanti, ma il beneficio è stato osservato solo in pazienti gravemente malati di COVID-19 e non è stato osservato in pazienti con malattia più lieve.

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato: “È il primo trattamento che ha dimostrato di ridurre la mortalità nei pazienti con Covid-19 che richiedono supporto per ossigeno o ventilatore. Questa è una grande notizia e mi congratulo con il governo del Regno Unito, l’Università di Oxford e i numerosi ospedali e pazienti nel Regno Unito che hanno contribuito a questa svolta scientifica salvavita“.

LEGGI ANCHE —> LETALITA’ DEL CORONAVIRUS: CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI NEL RAPPORTO AGGIORNATO ISS

Il desametasone è uno steroide che viene già usato dagli anni ’60 per ridurre l’infiammazione in una serie di condizioni, inclusi disturbi infiammatori e alcuni tumori. E’ facilmente reperibile ed anche economico.

I risultati dello studio affermano che il medicinale sia in grado di ridurre la mortalità di circa un quinto tra i pazienti contagiati sotto ossigenazione e di circa un terzo tra i soggetti positivi sotto ventilatore polmonare.

I ricercatori che hanno condiviso le prime opinioni sui risultati della sperimentazione con l’OMS non vedono l’ora di completare l’analisi dei dati nei prossimi giorni. L’OMS coordinerà una meta-analisi per aumentare la nostra comprensione generale di questo intervento. La guida clinica dell’OMS verrà aggiornata per riflettere come e quando il farmaco deve essere usato in COVID-19.

Il presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Silvio Garattini, ha commentato lo studio: “Non abbiamo ancora a disposizione i dati da commentare, ma l’argomento è sicuramente interessante. Lo studio è attendibile perchè controllato e randomizzato. Sarà molto interessante vedere i dati quando saranno pubblicati“.

WHO welcomes the initial clinical trial results from the #UnitedKingdom that show #dexamethasone, a corticosteroid, can be lifesaving for patients who are critically ill with #COVID19 👉 https://t.co/CmNea2XEKH — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 16, 2020



LEGGI ANCHE —> CLIMA E VIRUS: IL LEGAME CONFERMATO DALLA SCIENZA

Voi unimamme conoscevate questo farmaco? Cosa ne pensate? Speriamo che sia il farmaco giusto!

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.