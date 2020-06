Clima e virus: il legame confermato dalla scienza

Il clima potrebbe favorire o sfavorire la diffusione del coronavirus, ecco uno studio dell’American Institute of Physics applicato a 6 città del mondo.

Unimamme, in questi ultimi mesi esperti di tutto il mondo si stanno impegnando per studiare il coronavirus in tutti i suoi aspetti per darci maggiori armi per sconfiggerlo. Un ultimo studio dell’American Institute of Physics si è concentrato sulla relazione tra clima e Covid – 19.

Clima e Covid 19: la relazione indagata dalla scienza

Ormai sappiamo che le goccioline di saliva sono un veicolo per la diffusione del coronavirus, quando queste evaporano il virus evapora. Uno studio si è concentrato sullo stabilire in quali condizioni le goccioline ritardano di più a svanire. La ricerca è stata condotta dagli scienziati dell’American Institute of Physics. Lo studio è stato poi pubblicato su Aip Publishing.

Ecco come si è svolto:

sono state considerate 6 città: New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sidney e Singapore

sono stati analizzati i temi di evaporazione delle goccioline, prendendo nota delle differenze

ci si è avvalsi di un modello matematico

Secondo i ricercatori i tempi di evaporazione delle goccioline dipenderebbero da diversi fattori:

clima

tipo di superficie

umidità

Le alte temperature farebbero seccare le goccioline più in fretta, riducendo quindi le possibilità che il coronavirus possa sopravvivere. L’umidità, invece allunga i tempi di conservazione delle goccioline. Inoltre, entrando ancora più nello specifico, le goccioline impiegherebbero più tempo ad asciugarsi sulle superfici idrofobiche (impermeabili o impermeabilizzanti)e invece evaporerebbero su superfici idrofile, più permeabili all’acqua o che permettono l’adesione dei fluidi. Per esempio su New York i tempi di evaporazione delle goccioline sono più alti, a Chicago, invece, evaporano più rapidamente. Rajneesh Bhardwaj, uno degli autori dello studio, commenta: “È probabile che non si tratti dell’unico fattore, ma senza dubbio il clima influenza il tasso di crescita del contagio“. Unimamme, voi cosa ne pensate dei risultati di questa indagine?

