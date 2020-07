Usain Bolt diventa papà per la prima volta: il nome della figlia è perfetto | FOTO

Il campione di atletica Usain Bolt è diventato papà e ha svelato il nome della figlia con tenere foto.

Il primatista mondiale dei 100 e 200 metri, con in tasca 8 ori olimpici e 11 mondiali, “sua maestà” definito l’uomo più veloce del mondo, di recente, ha svelato il nome della figlia.

L’uomo più veloce del mondo Usain Bolt rivela il nome della figlia

Come tanti papà Usain Bolt è orgoglioso e fiero di presentare a tutti la sua piccolina, la figlia avuta dalla compagna ed ex modella Kasi Bennet, venuta al mondo il 18 maggio scorso nella capitale giamaicana Kingston. Il campione, come tanti padri famosi e vip, ha deciso di dare l’annuncio via social, precisamente su Instagram, con un messaggio traboccante d’amore per la sua piccina e per la mamma che ha compiuto 21 anni e alcuni favolosi scatti con la bambina.

Le immagini postate e il messaggio sono state pubblicate in occasione del compleanno della compagna. Nelle foto sono in posa Kasi, con un abito lungo e in braccio la bambina e poi ci sono alcune immagini meravigliosa della piccola.

“Voglio augurare alla mia fidanzata un buon compleanno e farle sapere che sono felice di trascorrere questo giorno speciale con te.” Bolt prosegue augurandole la felicità e che farà di tutto per mantenere il sorriso sul suo volto. “Ora abbiamo iniziato un nuovo capitolo con Olympia Lightning”. Insomma un nome davvero appropriato, fulmine, per l’uomo più veloce del mondo. Bolt assicura che sarà la roccia della famiglia e conclude augurando “buoni 21 anni”. Il campione ha più di 9 milioni di followers su Instagram e questo messaggio ha ottenuto 552 mila Like e il nome della bambina non poteva essere più azzeccato.

Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole? Non è bellissima la bambina. Vi piace il nome?

