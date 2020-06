Stefano Accorsi di nuovo papà: il tenero annuncio sui social | FOTO

Stefano Accorsi diventerà papà per la quarta volta. La moglie, Bianca Vitali è in attesa del suo secondo figlio. Ecco il tenero annuncio.

Una bella notizia è quella che l’attore Stefano Accorsi sta per diventare nuovamente papà. L’attore dell'”Ultimo bacio” è stato legato dal per 10 anni con l’ex modella ed attrice francese Laetitia Casta dal quale ha avuto, nel 2006 il suo primo figlio Orlando, dopo tre anni nasce anche la sua secondogenita Athena. Dal 2013, subito dopo la relazione con l’ex modella, ha una relazione con Bianca Vitali, 29 anni, figlia del giornalista Aldo Vitali, con la quale si sposa nel 2015.

LEGGI ANCHE —> GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI ASPETTANO UN FIGLIO: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM | FOTO

Stefano Accorsi e Bianca Vitali aspettano il loro secondo figlio

Stefano Accorsi e la moglie hanno un figlio di tre anni e l’attore in questi giorni ha annunciato attraverso i social che sta per diventare papà per la quarta volta il secondo con la moglie Bianca Vitali. L’immagine è molto tenera, ritrae sua moglie Bianca Vitali e il suo pancino, sul quale sono posate le manine di tutta la famiglia al gran completo: “Aspettando tutti insieme”, poche parole, ma una gioia immensa.