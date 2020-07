David Beckham ed il tenero video di auguri per il compleanno della figlia

David Beckham ha pubblicato un tenero video di auguri per il compleanno della figlia. Anche la mamma ed il fratello maggiore le fanno gli auguri. La figlia di David e Victoria Beckham, Harper, oggi, 10 luglio, festeggia il suo nono compleanno. I genitori le hanno dedicato delle belle parole anche attraverso i social network che sono molto utilizzati dai componenti della famiglia. Oltre ad Harper, David e Victoria hanno altri tre figli: Brooklyn Joseph, 4 marzo 1999, Romeo James, 1º settembre 2002, Cruz David, 20 febbraio 2005. LEGGI ANCHE —> DAVID E VICTORIA BECKHAM AL MARE CON I FIGLI: LE FOTO DELLE VACANZE David Beckham ed il video per il compleanno della figlia L’ex calciatore è stato il primo a fare gli auguri di compleanno alla figlia Harper. David Beckham ha creato e pubblicato un tenero video rivelando quale sia la canzone che lo leghi a sua figlia: “Questa è la nostra canzone, quella che abbiamo ballato sin dal primo giorno“. Poche parole, ma tante bellissime foto: “Alla mia bella bambina, tanti auguri. Sei la ragazza più speciale che conosca e papà ti ama tanto“. Visualizza questo post su Instagram To my pretty lady ♥️ Happy Birthday to the most special little girl ♥️ daddy loves you so much ♥️ Our song that we always dance to from day one ♥️ #HarperSeven ♥️ Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) in data: 10 Lug 2020 alle ore 2:22 PDT

LEGGI ANCHE —> VICTORIA E DAVID BECKHAM HANNO COMPIUTO 20 ANNI INSIEME | FOTO & VIDEO

Anche mamma Victoria le ha fatto gli auguri: “Buon nono compleanno Harper! Ti amiamo tutti da morire“. Anche per lei un video con tante foto con la musica di Stevie Wonder, in Isn’t she lovely.

Anche il fratello maggiore, Brooklyn Beckham, ha augurato alla sorellina buon compleanno: “Tanti auguri alla mia sorellina, ti amo tanto”.

La famiglia sembra essere molto unita, la coppia si è sposata nel 1999 e condividono lo stesso pensiero nel crescere i figli: “Come genitori, abbiamo la responsabilità di comunicare con i nostri bambini e dare loro il buon esempio. Io e David ci proviamo sempre: siamo molto vicini ai nostri figli e parliamo con loro sempre a cuore aperto; cerchiamo di proteggerli per insegnar loro a diventare forti ma educati e rispettosi, delle brave persone insomma”.

LEGGI ANCHE —> VICTORIA BECKHAM: “COMUNICARE CON I BAMBINI E DARE LORO IL BUON ESEMPIO”

Voi unimamme seguite i Beckham sui social? Vi piace il video?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.