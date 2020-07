Bambino di 19 mesi ucciso da un cane: il padre condannato

Nel 2016 un bambino di 19 mesi venne sbranato da un cane di famiglia legato in un cortile, per questo sono state condannate due persone, tra cui il papà del bimbo.

I fatti risalgono all’ottobre di 2016, nei dintorni di Cepagatti, vicino al capoluogo abruzzese. Lì, un bimbo di 19 mesi morì sbranato da un cane.

Bimbo sbranato da un cane: il processo

Il 19 ottobre del 2016 il papà del bambino e sua moglie, che non era la mamma del piccolo, erano impegnati in un trasloco a casa dei nonni, casa che frequentava abitualmente. A un certo punto il piccino si era allontanato non visto fino al giardino dei nonni, avvicinandosi a un cane corso di nome Giulia che era legato. Non si conoscerà mai l’esatta dinamica dei fatti, ma il cane ha attaccato il bambino lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale purtroppo il bambino morì. I famigliari del piccino avevano assicurato che il cane non era mai stato aggressivo, era tenuto con un altro cane e conosceva bene il piccolo, che frequentava la casa dei nonni. Un parente aveva detto che i cani erano stati legati affinché non fossero di intralcio durante il trasloco, ma nessuno aveva mai immaginato una tragedia simile. Il parente ipotizzava che il piccolo magari fosse inciampato. Ora è stata emessa la sentenza di condanna da parte del Gup del tribunale di Pescara, il padre è stato condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo mentre la moglie a 6 mesi, un altro parente è stato invece assolto.

