Cani e bambini: crescere insieme aiuta lo sviluppo emotivo

Gli scienziati dell’Università dell’Australia Occidentale e del Telethon Kids Institute hanno condotto uno studio da cui è emerso che i bambini che crescon con accanto animali domestici, in modo particolare i cani, possiedono uno sviluppo emotivo migliore.

Cani e animali domestici: effetti positivi per i bambini

Ecco come si è svolta questa ricerca che ha messo in risalto gli effetti benefici degli animali sull’uomo, sui piccoli.

sono state considerate 1646 famiglie

i bambini avevano un’età tra i 2 o i 5 anni

i dati sono stati raccolti tra il 2015 e il 2018 durante lo studio Play Spaces and Environments for Children’s Physical Activity (PLAYCE)

ai genitori è stato chiesto di compilare un questionario per valutare l’attività fisica e lo sviluppo socio emotivo dei figli

è emerso che il 42% delle famiglie aveva un cane

Hayley Christian, dell’UWA (l’Università australiana che ha condotto lo studio), ha precisato che i piccoli le cui famiglie avevano cani, avevano il 23% in meno di possibilità di manifestare difficoltà emotive o collegate all’interazione sociale rispetto ai piccoli che erano cresciuti senza cane. Secondo i ricercatori i padroncini avevano:

il 30% di probabilità in meno di manifestare comportamenti anti sociali

il 40% in meno di sviluppare difficoltà di relazione

il 34% in più di avere comportamenti premurosi come condivisione e attenzione verso il prossimo

“Il nostro studio dimostra che la relazione con un cane può favorire lo sviluppo e il benessere dei bambini ” ha aggiunto l’autore dello studio. Inoltre, nel caso in cui il bambino portava a spasso il cane una volta a settimana c’è stato il 74% di probabilità in più di avere atteggiamenti premurosi rispetto a chi non aveva questa consuetudine. Per il ricercatore “più un bimbo è affezionato al proprio cane più tenderà a trascorrere del tempo con l’animale, il che può favorire lo sviluppo sociale ed emotivo”.

Purtroppo lo studio non è stato in grado di capire come avvenisse l’interazione tra bambini e animali, ma gli scienziati sperano di poter approfondire l’argomento con ulteriori studi.

Unimamme, cosa ne pensate di questo studio presentato su Pediatric Research?

