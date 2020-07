Donne in vacanza: la ricetta magica di Daria Bignardi | FOTO

La ricetta magica di Daria Bignardi alle donne che vanno in vacanza con la propria famiglia e l’esperimento assolutamente da provare!

La scrittrice e giornalista Daria Bignardi nella sua rubrica su Vanity Fair, da dei consigli alle donne con famiglia che stanno per partire per le vacanze, la sua ricetta magica: “attenzione perché ora vi do un consiglio che vi cambierà la vita: quest’anno, in casa, non fate un cazzo”.

“Avete già dato durante il lockdown, e anche troppo avete già dato nella vita: almeno in queste vacanze post confinamento non fate niente. Fatelo soavemente, gentilmente, col sorriso, senza sensi di colpa: rilassatevi, nuotate, camminate, leggete e in casa fate il meno possibile”, continua la Bignardi.

La ricetta magica

La giornalista spiega alle donne che i loro familiari stanno benissimo anche senza la brioche fresca la mattina o il sugo di gamberi per il quale hanno fatto la fila in negozio.

E consiglia alle sue lettrici:

di non lavare i pavimenti

nè rifare i letti

e soprattutto di non preoccuparsi se i familiari mangiano o no

o no dormono oppure no

oppure no se fanno il bagno o guardano le serie anche in vacanza.

Poi la scrittrice invita le donne a fare un esperimento: “Provate. Fate questo esperimento: per una volta lasciate che ognuno, figli, marito, faccia quel che vuole. Vedrete che non muoiono se dormono fino all’ una o si nutrono di latte e biscotti e toast in spiaggia per due settimane, anzi: ne saranno felici. Se poi una sera ne avete proprio voglia potete cucinare quella pasta alla Norma che vi piace tanto, ma non più di una volta o due durante la vacanza, eccezionalmente, e sporcando un sacco di pentole che qualcun altro laverà.”

La Bignardi dice anche che si rende conto che per le mamme che hanno figli sotto i sei anni, è più complicato seguire alla lettera il consiglio, ma comunque si può tentare, e se mangeranno pizza per 2 settimane non ci sono problemi, vorrà dire che quando torneranno in città forse avranno più voglia di verdure.

Poi la scrittrice prosegue consigliando alle lettrici “Non controllate, non gestite, non puntualizzate, non decidete. Ve lo meritate. E se lo meritano anche loro” e aggiunge che anche se questi consigli sono difficili da seguire possono cambiare la vita, interiormente e profondamente. Quindi, anche se noi mamme ci sentiamo rassicurate dal sentirci necessarie nel prenderci cura dei nostri figli, la Bignardi assicura che farà molto bene sia a noi che ai nostri cari se scoprono da soli cosa è meglio per loro senza il nostro aiuto.

Infine la scrittrice conclude spiegando che questa non vuole essere una provocazione bensi “è una ricetta magica” che gli uomini conoscono già e la custodiscono segretamente “consapevoli del potere che gli dà nel riposarsi, farsi i fatti propri, non rompere le scatole e lasciare che il lavoro sporco lo facciano gli altri”

E voi care unimamme cosa ne pensate dei meravigliosi consigli di Daria Bignardi? Personalmente mi sento molto ispirata e credo che li seguirò alla lettera. Anche se, detto tra noi, vorrei partire per le vacanze senza tutti i dispositivi tecnologici che abbiamo a casa, e vorrei anche fare la fila in un negozio per comprare del buon pesce fresco, da farmi poi cucinare da mio marito e i miei figli.

