Il ruolo dei bambini nel contagio: lo studio dell’ISS

Gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato uno studio recente nel quale mostrano il ruolo dei bambini nel contagio. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato uno studio molto recente per cercare di capire come si comporta questo virus sui neonati, bambini ed adolescenti. Purtroppo, gli studi sono ancora pochi, ma gli esperti stanno cercando di prendere in considerazione numerosi dati per dare notizie certe. Quello che si sa è che la pandemia ha colpito in maniera limitata le fasce d’età sopra indicate, ma non è stato ancora possibile valutare l’effettivo impatto del virus su di loro.

Ruolo dei bambini nel contagio: la risposta degli esperti

Quello che gli esperti dell’ISS affermano è che: “La popolazione pediatrica potrebbe giocare un ruolo attivo nella trasmissione del virus”.

Per effettuare lo studio sono stati raccolti i dati dal sistema di sorveglianza italiano, che si basa su casi di infezioni confermate SARS-CoV-2 dal 20 febbraio fino all’8 maggio 2020. Sono stati raccolti da tutte le 21 regioni e province autonome e sono stati analizzati e sono stati presi in considerazione i dati di adolescenti fino ai 18 anni di età che sono risultati positivi per SARS-CoV-2.

In Italia, il 16% dei residenti è costituito da neonati, bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni. A partire dall’8 maggio 2020, questa popolazione pediatrica rappresentava l’1,8% (3.836 / 216.305) di tutti i casi segnalati da COVID19 a livello nazionale, con una percentuale variabile nelle varie regioni italiane, con un età media di 11 anni ed il 51,4% erano maschi.

Il numero assoluto più alto di casi è stato segnalato nelle regioni settentrionali (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte), mentre i maggiori tassi di incidenza sono stati rilevati nella Provincia Autonoma di Trento (180,6 / 100.000), Valle d’Aosta (115,1 per 100.000 abitanti), Emilia-Romagna (75,5 / 100.000), Abruzzo

(73,8 / 100.000) e Provincia autonoma di Bolzano (62,5 / 100.000).

Dallo studio emerge inoltre, che i bambini si sono contagiati maggiormente in famiglia e che la maggior parte dei casi di COVID-19 si è verificata negli:

adolescenti 13-17 anni: 40,1%,

40,1%, bambini di età 7-12: 28,9%,

28,9%, bambini di età 2-6 : 17,2% ,

: 17,2% , neonati di età 0-1: 13,8%.

