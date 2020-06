Bambini e mascherina: un gioco dagli esperti per imparare a usarla. Il video.

Come insegnare ai bambini l’importanza dell’uso della mascherina protettiva e come indossarla? Ci hanno pensato i medici e gli esperti di SIEMS (Società Scientifica Italiana dell’Emergenza) che hanno realizzato un video in cui i protagonisti sono proprio i bambini. Sono loro che come in un gioco mostrano la loro mascherina, ricordano a tutti l’importanza di indossarla.

LEGGI ANCHE –> COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA AI BAMBINI | VIDEO

Bambini e mascherina: un gioco in un video per imparare a usarla

Tutti sappiamo che i bambini imparano attraverso il gioco e proprio con un gioco di cui sono i protagonisti viene insegnato loro l’utilizzo della mascherina. Ogni bambino ha la sua, personalizzata, colorata, con disegni di animali e mostriciattoli. Ed è grazie al gioco, che i bambini imparano che è importante indossare la mascherina per proteggersi dall’infezione del nuovo Coronavirus e che può essere anche molto divertente farlo. In questo modo sono proprio loro che insegnano agli altri bambini l’importanza dell’uso della mascherina. Un utilizzo che diventa abitudine. L’iniziativa è di SIEMS (Società Scientifica Italiana dell’Emergenza) che ha lanciato un video in cui alcuni bambini mostrano la loro mascherina, ognuna diversa dalle altre. Il progetto si è avvalso della collaborazione di SIP (Società Italiana di Pediatria) e SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza). Il video è stato realizzato, a titolo gratuito, dall’azienda di comunicazione Kubrik Srl e ha visto la partecipazione di un gruppo di bambini tra i 3 e i 6 anni che, ognuno da casa propria, collegandosi a una videochat, ha mostrato la propria mascherina, come in un gioco a distanza. I bambini coinvolti nel progetto non sono attori e si sono intervenuti in modo spontaneo.



LEGGI ANCHE –> MASCHERINE PER BAMBINI: PEDIATRI SPIEGANO COME E QUANDO USARLE

Il video è stato pubblicato online sui canali web e social delle Associazioni scientifiche e sarà distribuito ai pediatri e a tutti i 118 italiani, per essere utilizzato nei momenti dedicati alla formazione. Sarà ovviamente mostrato anche ai bambini italiani per aiutarli a comprendere l’importanza dell’uso della mascherina in un momento come questo in cui l’emergenza sanitaria non è ancora terminata.

Infatti, dobbiamo ancora mantenere la distanza di sicurezza dagli altri e indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in quelli affollati, insieme all’igiene delle mani. Perché il Coronavirus non è sparito, anche se i malati sono molti meno e molti meno i casi gravi. Proprio per non sprecare i sacrifici fatti nei mesi scorsi, è importante la prudenza e la responsabilità di ciascuno di noi, verso noi stessi e verso gli altri. È sufficiente seguire poche, semplici e fondamentali regole, senza allarmismo ma con serenità e con la giusta accortezza, ed è importante insegnare queste regole anche ai bambini. Ecco il video.

Marco Costa, presidente di SIEMS, ha dichiarato all’Agi: “Tenevamo molto a produrre questo video da far vedere a tutti i bambini italiani, per contribuire a convincerli che con le mascherine ci si protegge, ma si può anche giocare. Il fatto che l’idea sia stata condivisa da SIP e SIMEUP ci rende ancora più convinti di aver realizzato insieme un contributo importante per i più piccoli in questa Fase 2“.

SIEMS (Società Scientifica Italiana dell’Emergenza) è composta da medici, infermieri, operatori tecnici e volontari del soccorso che hanno deciso tutti insieme di fondare una società scientifica che si occupi di soccorso sanitario a 360°. La società si è costituita ufficialmente a Roma il 30 gennaio 2020, proprio nei giorni in cui stava scoppiando l’emergenza sanitaria del Coronavirus, prima in Cina e poi nel resto del mondo. Partecipano a SIEMS tutti gli operatori del settore del soccorso sanitario, di tutte le regioni italiane.

Che ne pensate unimamme di questo progetto?

LEGGI ANCHE –> FAMIGLIE E SCUOLA IN QUARANTENA: GLI EFFETTI SU BAMBINI E GENITORI | lA RICERCA DI TELEFONO AZZURRO E DOXA

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.