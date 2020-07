Battesimo e cresima: stop a padrini e madrine

Il vescovo di Sulmona ha abolito due figure importanti per battesimi e cresime. Ha anche spiegato perché.

Unimamme, il Vescovo di Sulmona – Valva, di recente, ha dato una notizia che ha sconvolto i suoi fedeli. Per prendere questa decisione si è consultato con sacerdoti, catechisti e laici.

Vescovo abolisce figure cardine nelle cresime e battesimi

Il 16 luglio scorso monsignor Michele Fusco ha emanato un decreto che entrerà in vigore dal prossimo agosto per i prossimi 3 anni. Nel suo decreto ad experimentum il vescovo ha spiegato che la Chiesa deve confrontarsi con il mutare dei contesti socio culturali in cui è inserita e considerare il continuo cambiamento di questi contesti. Così, dopo aver consultato catechisti, sacerdoti e laici ha preso un’importante decisione.

Il Monsignore ha spiegato che molti padrini e madrine non hanno consapevolezza del ruolo che dovrebbero rappresentare in queste importanti occasioni per un credente. Secondo il vescovo il padrino e la madrina sono scelti “con criteri e finalità diverse (parentela, amicizia, interesse), senza considerare lo specifico ruolo che il padrino o la madrina è chiamato a svolgere ovvero trasmettere la fede che deve vivere in prima persona per poi poterla testimoniare“. Inoltre bisogna tener conto che oggi ci sono situazioni famigliari complesse che rendono le situazioni ancora più complicate. Quindi lui ha deciso di eliminarli.

Secondo il codice del diritto canonico c’è la possibilità della loro presenza, ma non l’obbligatorietà, inoltre i padrini e le madrine dovrebbero avere una vita conforme alla fede per assolvere il compito. Secondo una nota della conferenza episcopale italiana del 2003, molti padrini e madrine “pur essendo brave persone non hanno però piena consapevolezza del ruolo a cui sono chiamati”.

Unimamme, cosa ne pensate di questa novità di cui si parla su Fanpage?

