Meteo del weekend del 18-19 luglio in Italia: le previsioni del tempo con la mappa interattiva.

Siamo arrivati a un nuovo weekend di luglio, il terzo. Anche in questo caso avremo tempo variabile e a tratti molto instabile, come è stata la caratteristica di questa estate 2020, senza particolari ondate di calore ma con frequenti temporali, soprattutto in alcune zone d’Italia. Un nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia, proveniente dal Nord-Est dell’Europa. Porterà forte maltempo nella giornata di venerdì 17 luglio e poi ancora temporali anche nel weekend, ma con il tempo in miglioramento. Scopriamo le previsioni per il weekend del 18-19 luglio in Italia.

Meteo del weekend del 18-19 luglio in Italia: le previsioni

Dopo il maltempo che ha interessato parte d’Italia a metà settimana, purtroppo anche con violenti e tragici nubifragi, un’altra ondata di pioggia, temporali, vento e grandine è attesa sul finire della settimana, con i fenomeni concentrati nella giornata di venerdì 17 luglio. Un fronte depressionario proveniente dal Balcani raggiungerà l’Italia, approfittando di un indebolimento dell’anticiclone delle Azzorre, che aveva riportato il tempo stabile sull’Europa centrale. La depressione balcanica porterà maltempo con rovesci e temporali anche intensi, incluso un brusco calo termico, sulle regioni del Centro Nord in particolare su quelle adriatiche. Il tempo sarà migliore al Sud, sui versanti tirrenici e all’estremo Nord Ovest.

Nella giornata di venerdì 17 luglio sono previste schiarite al Nord Ovest al mattino, mentre il tempo comincerà a essere più variabile al Nord Est, con piogge su Triveneto e Romagna. L’instabilità, con rovesci e temporali, si estenderà all’Emilia, alla Lombardia, all’entroterra ligure e al basso Piemonte. In serata il tempo migliorerà sulle regioni orientali. Sulle regioni dl Centro il tempo sarà variabile già al mattino sul versante adriatico, con temporali sulle Marche, maggiori schiarite altrove. Il tempo peggiorerà durante la giornata sulle regioni adriatiche, con i fenomeni che si intensificheranno: temporali anche violenti e grandine. Le precipitazioni raggiungeranno anche le regioni tirreniche, con sconfinamento fin sulle coste. In serata i fenomeni si attenueranno al Nord. Al Sud il tempo sarà instabile su Molise, Basilicata e alta Puglia, con rovesci e qualche temporale. I fenomeni si intensificheranno alla sera, in estensione all’entroterra della Campania. Sono attese precipitazioni anche sulla Sicilia. Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato. Al Centro le temperature scenderanno sotto la media stagionale.

Nel weekend il tempo migliorerà, con la rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, che sarà tuttavia graduale. La conseguenza è che il tempo sarà ancora a tratti instabile su alcune regioni a inizio weekend, mentre è atteso un più deciso miglioramento domenica.

Sabato 18 luglio sulle regioni centro-meridionali insisterà ancora il tempo instabile portato dalla depressione balcanica. Sulle zone appenniniche sono attesi temporali, anche forti, in sconfinamento fino alle coste tirreniche. Al Nord, invece, si farà sentire di più la rimonta dell’anticiclone, con tempo più stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento di passaggio e qualche fenomeno sulle regioni di Nord Ovest e sull’Alto Triveneto. Il tempo sarà più variabile sulle Alpi e sugli Appennini. Le temperature saranno in aumento.

Nella giornata di domenica 19 luglio, l’alta pressione si rinforzerà maggiormente, stabilendosi sul Mediterraneo centrale. Il tempo sarà così più stabile, con prevalenza di cieli sereni e soleggiati su gran parte d’Italia. Il tempo sarà più variabile sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica. Maggiori annuvolamenti sono attesi al Sud. Qualche variabilità è prevista sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, con qualche temporale di calore. Le temperature aumenteranno ancora ma senza eccessi.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 18-19 luglio.

PREVISIONI METEO PER SABATO 18 LUGLIO

Italia Settentrionale: tempo più stabile e soleggiato, eccetto annuvolamenti sparsi e qualche pioggia al mattino sul Piemonte e nel pomeriggio sul Friuli Venezia Giulia. Altrove cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Le temperature aumenteranno lievemente, con le massime comprese tra i 26° e i 29° C. Venti di debole intensità dai quadranti settentrionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo soleggiato, salvo qualche annuvolamento e qualche pioggia nel pomeriggio sui rilievi. Qualche pioggia sulle zone interne della Sardegna. Le temperature aumenteranno leggermente, con le massime comprese tra i 25° e i 29° C. Venti di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo instabile, con piogge e acquazzoni sulle zone interne e sui rilievi, in estensione alle coste tirreniche. Le temperature scenderanno leggermente, con le massime comprese tra i 25° e i 29° C. Venti di di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 19 LUGLIO

Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento al mattino sul Nord Ovest e in serata sul Triveneto. Le temperature aumenteranno ancora, con le massime comprese tra i 28° e i 31° C.

Italia Centrale: tempo stabile e in gran parte soleggiato, eccetto per annuvolamenti sull’Appennino. Le temperature saliranno ancora, con le massime comprese tra i 27° e i 31° C.

Italia Meridionale: tempo variabile su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia, con annuvolamenti e qualche pioggia. Altrove tempo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno stabili, con le massime tra i 25° e i 30° C.

Di seguito la mappa interattiva:



