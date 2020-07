Bambino di 2 anni perde 7 dita per il tagliaerba: il dolore del padre

Un bambino di 2 anni ha avuto un grave incidente alle dita con un tagliaerba. Il piccino è stato ricoverato.

Unimamme, anche tra le mura domestiche o quelle di un giardino ci sono situazioni potenzialmente pericolose che vanno evitate ai bambini, la vicenda di cui vi parliamo oggi, nel suo dramma, magari potrà scongiurare un nuovo incidente

Bimbo sul tagliaerbe col papà cade e perde le dita

Ieri, venerdì 17 luglio, a Settimo Torinese, nella frazione Mezzi Po, verso le 18 si è consumato un dramma che ha visto protagonisti un padre e suo figlio. I carabinieri stanno vagliando la dinamica dell’incidente, ma pare che un papà stesse tagliando il prato con la falciatrice seduto sul seggiolino del mezzo con in braccio il figlio di 2 anni e mezzo.

A causa di una manovra imprudente il piccino è caduto a terra, sul prato e le sue mani sono state risucchiate dal vortice degli ingranaggi. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso al Regina Margherita di Torino per la gravità delle ferite riportate. Il bambino ha infatti perso tre dita della mano destra, dove si sono salvate solo il pollice e il mignolo, e 4 della sinistra, dove si è salvato solo il pollice. Il piccino ha affrontato un difficile intervento eseguito dalla squadra del dottor Bruno Battiston del Cto, tra i migliori specialisti di questo settore della chirurgia.

Così i chirurghi hanno riattaccato alla mano sinistra 2 dita tranciate che chi ha aiutato il bimbo è riuscito a recuperare. A ogni modo la situazione è ancora molto critica e bisognerà aspettare per vedere se le falangi abbiano aderito bene. Dopo l’incidente il padre era sconvolto e non riusciva a spiegare agli inquirenti cos’era accaduto. Ora il mezzo che ha tranciato le dita al piccino è stato sequestrato. I vicini di casa della famiglia hanno cercato di consolare padre, madre e fratello maggiore. Le condizioni del piccino sono stabili. Certo, rimane lo shock e il rammarico per quanto accaduto e che forse era evitabile.

Voi unimamme, cosa ne pensate di quanto successo e raccontato su La Stampa?

