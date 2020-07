Gravidanza estiva e disturbi tipici | consigli utili per affrontarli al meglio

Gravidanza estiva e disturbi tipici, ecco dei consigli utili per affrontarli al meglio quando il caldo gioca brutti scherzi.

La gravidanza è un momento speciale per ogni donna. Vediamo i consigli pratici degli esperti per non farci rovinare questa magia dal caldo della stagione estiva.

LEGGI ANCHE: Diabete in gravidanza, le possibili conseguenze per i nascituri

Gravidanza estiva e disturbi tipici, i consigli utili per affrontarli al meglio

L’estate è la stagione delle passeggiate, del mare e del sole. Se siete in dolce attesa potreste avere delle remore a godervi appieno questa stagione, ma seguendo i giusti consigli di sicuro riuscirete a convivere anche con i disturbi tipici della gravidanza.

Bevete tanto e mangiate sano ! Un consiglio che in questa stagione viene dato a tutti, ma a voi donne col pancione serve ancora di più bere tanto e fare pasti sani e leggeri perché vi aiuterà a combattere il caldo e la stanchezza, dovuti all’aumento del progesterone che alza la temperatura corporea e alle variazioni che il vostro corpo sta affrontando.

! Un consiglio che in questa stagione viene dato a tutti, ma a voi donne col pancione serve ancora di più bere tanto e fare pasti sani e leggeri perché vi aiuterà a combattere il caldo e la stanchezza, dovuti all’aumento del progesterone che alza la temperatura corporea e alle variazioni che il vostro corpo sta affrontando. Tra i disturbi tipici della gravidanza c’è il gonfiore agli arti , mani e piedi. Nella gravidanza estiva questo problema può accentuarsi, quindi vi consigliamo di tenere le gambe sollevate quando avvertite questa sensazione di pesantezza, fare movimenti rotatori con le mani e i piedi per aiutare la circolazione del sangue e pediluvi con acqua tiepida e sale grosso. Ottime anche le passeggiate, se siete al mare potete concedervi quelle sul bagnasciuga nelle ore meno calde della giornata, in montagna invece basterà non stancarsi troppo.

, mani e piedi. Nella gravidanza estiva questo problema può accentuarsi, quindi vi consigliamo di quando avvertite questa sensazione di pesantezza, fare movimenti rotatori con le mani e i piedi per aiutare la circolazione del sangue e con acqua tiepida e sale grosso. Ottime anche le passeggiate, se siete al mare potete concedervi quelle sul bagnasciuga nelle ore meno calde della giornata, in montagna invece basterà non stancarsi troppo. Le passeggiate aiutano anche a combattere un altro disturbo di cui soffrono molte donne in gravidanza: l’insonnia. Se ne avete l’opportunità, concedetevi una passeggiata serale o qualche altra attività rilassante, fate un riposino durante il giorno se vi sentite affaticate o assonnate e state lontane dallo stress.

LEGGI ANCHE: Lo sport in gravidanza fa produrre latte materno più salutare

Gli esperti consigliano di utilizzare il climatizzatore solo se non si riesce a far fronte al caldo e all’umidità e di tenerlo a temperature di poco inferiori a quella reale. Potete fare, invece, bagni o docce freschi e rilassanti, sempre con detergenti poco aggressivi.

Infine, se il vostro medico non riscontra particolari controindicazioni, potete andare liberamente in vacanza. Al mare ovviamente dovrete stare attente alle ore calde e usare una protezione solare, in montagna invece mai superare i 1400 metri di quota perché l’aria sarebbe troppo poco ossigenata e non fa bene alla placenta.

LEGGI ANCHE: Diete vegetariane in gravidanza e ai bambini: la replica ai pediatri

Che andiate in vacanza col pancione o restiate a casa, fate tesoro di questi consigli utili e godetevi al meglio questo momento speciale insieme al vostro bimbo/a.

E voi unimamme? Avete affrontato una gravidanza estiva e i disturbi tipici o siete pronte a”tuffarvi” in questa esperienza?