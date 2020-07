Lo sport in gravidanza fa produrre latte materno più salutare

Secondo una ricerca pubblicata su Nature Metabolism, lo sport in gravidanza migliora la salute dei bambini e porta benefici per tutta la loro vita

Una buona notizia per le mamme attive che durante la gravidanza hanno fatto o stanno facendo molto movimento o meglio ancora dello sport: migliora la salute dei bambini. Proprio cosi care mamme, è bello sapere che i nostri sforzi non sono vani. Secondo una ricerca che è stata condotta dal Wexner Medical Center e dal College of Medicine dell’Ohio State University, e pubblicata sulla rivista scientifica Nature Metabolism: l’attività fisica aumenta un composto nel latte materno che riduce i rischi di diabete, obesità e malattie cardiache per tutta la vita.

I benefici per i bambini dello sport in gravidanza

Il composto che aumenta nel latte materno , responsabile di questi benefici si chiama 3sl e secondo la ricerca che ha analizzato 150 donne in attesa, quelle che facevano attività fisica avevano un aumento significativo di questo composto.

La docente di fisiologia e biologia cellulare che ha lavorato a questo studio, Kristin Stanford, ritiene che l’aumento del composto nel latte materno, non è legato alla quantità di esercizio fisico o all’intensità, basta un esercizio costante e moderato affinchè i nostri figli possano raccogliere questi benefici per la loro salute.

Ma non tutte le mamme possono allattare purtroppo ed usano il latte artificiale. Secondo lo studio che è partito dall’osservazione sui topi, i topolini nati da madri sedentarie che sono stati però allattati con il latte di topi attive hanno beneficiato anche delle proprietà benefiche del loro latte. Quindi le proprietà benefiche nel latte possono passare ai cuccioli. Proprio per questo ora i ricercatori sono interessati ad isolare questo composto nel latte materno delle mamme attive per poi aggiungerlo nel latte artificiale, a disposizione delle mamme che non possono allattare. Come dice la Stanford “Questo oligosaccaride del latte umano ha avuto un impatto significativo sulla prole sana. Essere in grado di aggiungerlo potrebbe fornire benefici ai bambini quando le donne non sono in grado di allattare al seno“.

Purtroppo sono molte le donne in cinta che hanno paura che l’esercizio fisico possa danneggiare i bambini. E’ invece molto importante fare attività fisica, fa molto bene anche alla mamma, porta molti benefici come il mantenersi in forma e ridurre lo stress, un ottimo aiuto ad affrontare il parto con serenità. L’attività ovviamente deve essere adatta ad una donna in cinta.

Si pensa inoltre che le mamme con la pressione alta cronica del sangue e quelle obese o in sovrappeso debbano evitare in gravidanza di fare esercizio fisico, ma non è assolutamente vero, l‘esercizio fisico porta anche a loro innumerevoli benefici.

Voi siete riuscite a fare esercizio fisico costante durante la gravidanza?E ad allattare al seno? Personalmente non ho fatto sport ma qualche camminata si, riguardo l'allattamento al seno ho allattato entrambi i miei figli per quasi 2 anni, ho sempre creduto nelle proprietà benefiche del latte.

