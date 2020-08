Pedofilo filmava bambini in spiaggia con il cellulare: arrestato| FOTO

Un uomo è stato scoperto a filmare bambini in spiaggia, si tratta di un pedofilo che è stato fermato.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di un fatto che vi farà venire i brividi, noi condividiamo tutto questo con voi per mantenere alta l’allerta sui pedofili, in azione in questa stagione, in modo che possiate proteggere i vostri piccoli.

Pedofilo in spiaggia: la vicenda svoltasi in Veneto

Su una spiaggia del Veneto è stato arrestato un pedofilo di nazionalità straniera per atti osceni in luogo pubblico. A far intervenire le forze dell’ordine sono stati due genitori.

I genitori avevano sorpreso un 54enne tedesco in spiaggia, con i pantaloni abbassati, intento a masturbarsi mentre filmava i bambini. Subito è sopraggiunta la polizia diretta da Willima Cremasco, con più di una volante, così, in poco tempo, grazie anche all’aiuto di alcuni genitori, il pedofilo è stato rintracciato e prontamente arrestato dalla polizia.

Nella sua auto le forze dell’ordine hanno trovato anche un portatile dove potrebbero esserci anche altri filmati pedopornografici. L’uomo però pare non abbia voluto fornire la password per visionare i file.

Inoltre, nel suo smartphone sono stati trovati anche diversi filmati con bambini che si facevano la doccia senza il costume da bagno sulle spiagge di Bibione e Lignano Sabbiadoro, c’erano inoltre video con rapporti sessuali tra un uomo e delle bambine piccole.

Successivamente si è scoperto che il 54enne ha diverse pendenze, in Germania, per pedofilia. A questo proposito vi diamo alcuni consigli per combatterla.

Unimamme, stiamo allerta perché purtroppo questi pedofili colgono ogni occasione per perpetrare i loro crimini e purtroppo le spiagge per loro sono territorio di caccia. Voi cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato su Il Messaggero? Noi vi lasciamo con alcuni consigli per tutelare i vostri piccoli dai pedofili.

