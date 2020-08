Lorella Cuccarini e il pensiero alla figlia Sara per il compleanno | FOTO

Lorella Cuccarini ha voluto condividere, sul suo profilo Instagram degli auguri molto speciali.

Unimamme, forse saprete che la presentatrice Lorella Cuccarini è mamma di 4 figli, di recente ha voluto condividere su Instagram un messaggio e due foto che hanno ottenuto 16,2 mila Like.

Lorella Cuccarini scrive su Instagram

Lorella Cuccarini ha un mese di agosto pieno di ricorrenze, il 3 agosto scorso, infatti, ha festeggiato le nozze di granito, ovvero 29 anni con Silvio Testi, da cui ha avuto 4 figli: Sara, nata il 4 agosto del 1994, Giovanni, venuto alla luce il 19 settembre del 1996 e infine i gemelli Chiara e Giorgio nati il 2 maggio del 2000.





In questi giorni la famiglia di Lorella Cuccarini si sta godendo le meritate e tanto attese vacanze in Sardegna.

La presentratrice inoltre ha concluso l’ultima stagione di La vita in diretta in conflitto con il collega Matano.

A ogni modo il suo messaggio su Instagram è di auguri per la figlia maggiore Sara che ha appena compiuto 26 anni, esattamente il 4 agosto.

Ecco che cosa ha scritto la presentratrice: “Io ancora ci provo a prenderti in braccio😃

Buon compleanno, principessa! Che la vita ti riservi tante cose belle”. Alle parole, la Cuccarini ha aggiunto anche due belle foto in cui sorride tenendo in braccio la figlia.

Lei e la madre sembrano molto unite. La ragazza è una persona che ama la privacy e ha deciso di non seguire le orme materne nel mondo dello spettacolo, infatti ha studiato management in Svizzera. Pare che mamma e figlia condividano la stessa passione per la moda. Anche il figlio di Nancy Brilli non ha seguito le orme materne, ma a lei basta che lui sia felice.

Unimamme, voi vi siete unite alla Cuccarini facendo gli auguri a Sara? Noi vi lasciamo condividendo un pensiero sulla famiglia da parte della Cuccarini che ha detto di essere fortunata per quello che ha.

