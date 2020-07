Nancy Brilli mamma moderna: “mi basta che mio figlio sia felice” | FOTO

Nancy Brilli ha un rapporto privilegiato con suo figlio Francesco Manfredi, che ora ha 20 anni.

Unimamme, forse non tutte voi sapevate che la presentatrice Nancy Brilli ha un figlio di 20 anni che le somiglia moltissimo.

LEGGI ANCHE: MARA VENIER: SUCCESSO E DOLORI COME MAMMA, FIGLIA E NONNA

Il figlio ventenne di Nancy Brilli le somiglia moltissimo

Nell’ultimo messaggio postato sul suo account di Instagram la Brilli ha voluto condividere un‘immagine insieme a suo figlio Francesco Manfredi che ha avuto dal regista e sceneggiatore Luca Manfredi. Francesco ora ha 20 anni e attualmente frequenta un corso di laurea triennale in Fashion Business Communication & Media presso l’istituto Marangononi di Londra.



Nel suo messaggio Nancy Brilli ha scritto: “Chicco&me. Ci sono momenti in cui sbarello, le incertezze del periodo tendono a spostare il baricentro. Francesco mi riporta la bussola sul nord. .Non vuole seguire il mestiere di famiglia. Basta che sia felice. ( la mia foto preferita è l’ultima della serie)”.

LEGGI ANCHE: ANTONELLA CLERICI: “HO VOLUTO FORTEMENTE DIVENTARE MAMMA”

Come accennato, madre e figlio sono molto vicini, tanto che in un’intervista con Gente Francesco, nipote di Nino Manfredi, aveva dichiarato di essere molto protettivo nei confronti della mamma. Quando ancora vivevano insieme e lei era fuori le chiedeva dove fosse e con chi fosse. Ora però il ragazzo vive in Inghilterra e gli mancano le chiacchiere con la madre, quando rincasava. Con il padre di Francesco la Brilli, che poco tempo fa ha dichiarato di aver subito molestie sessuali, è stata sposata dal 1997 al 2002, precedentemente era stata insieme a Massimo Ghini e Ivano Fossati. Il giovane Manfredi cerca di non sfruttare la popolarità della madre per realizzare i suoi obiettivi, anche per questo si è trasferito a Londra.

LEGGI ANCHE: LORY DEL SANTO: ECCO COSA HA UCCISO MIO FIGLIO LOREN

Unimamme e voi cosa ne pensate di questo bel sodalizio madre figlio? Sapevate che esiste un legame speciale tra il cervello delle madri e quello dei loro bambini?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.