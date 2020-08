Cameron Diaz rivela come ha avuto la figlia e grazie a chi | FOTO

Cameron Diaz ha voluto ringraziare l’amica e collega che l’ha sostenuta in un momento decisivo per la sua vita.

Unimamme, a volte per prendere decisioni molto importanti e difficili ci vuole un po’ di aiuto o incoraggiamento, almeno così è avvenuto tra Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow.

Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow: amiche

Il 30 dicembre del 2019 l’attrice 47enne Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta della piccola Raddix, avuta con il marito, il chitarrista dei Good Charlotte, Benjamin Madden. La Diaz ha avuto la sua bambina grazie alla maternità surrogata, un’opportunità che invece è negata in Europa.

LEGGI ANCHE: “MIA FIGLIA è LA COSA MIGLIORE CHE MI SIA CAPITATA” CAMERON DIAZ MAMMA FELICE| FOTO



La Diaz, evidentemente, ha riflettuto a lungo prima di prendere questa importante decisione, consultandosi anche con le amiche, come Gwyneth Paltrow, che solo qualche mese fa ha lanciato un nuovo business, candele con l’odore della sua vagina. Nel corso di una video intervista a 2 nel programma In Goop Healt, di Goop, marchio di Gwyneth Paltrow, le due attrici hanno raccontato quanto abbia contato l’incoraggiamento della Paltrow, madre di due ragazzi: Apple e Moses, riguardo la decisione della Diaz di diventare mamma.

LEGGI ANCHE: CAMERON DIAZ MAMMA PER LA PRIMA VOLTA A 47 ANNI| FOTO

Le attrici hanno affrontato il discorso maternità. La Diaz ha detto: “Quando ne parlavamo io dicevo sempre: ‘Non avrò figli’. E tu rispondevi, ‘Sì, tu li avrai, ti stai per sposare e avrai figli”.

Nel 2015 la Diaz ha sposato Benji Madden, con cui ha coronato il suo sogno. La Diaz ha aggiunto: “sei sempre stata al mio fianco tutto il tempo e mi ripetevi: ‘Devi farne, non capisci. Se non li farai te ne pentirai’. E alla fine ti ho dato ascolto perché non mi lasciavi in pace”.

LEGGI ANCHE: “AMO ESSERE MADRE”: LA NUOVA VITA DI CAMERON DIAZ| FOTO

La Diaz ha concluso che l’amica Gwyneth è stata sia incoraggiante che una spina nel fianco. La Paltrow ha ribattuto che lei ha sempre visto l’amica Cameron nel ruolo della mamma, la Diaz ha anche spiegato perché ci ha impiegato tanto a prendere una decisione simile, che a posteriori l’ha completamente appagata, stando alle interviste in cui ha raccontato com’è felice con sua figlia Raddix.

“Tutti i miei ‘non lo faccio’ erano solo per paura. Ero spaventata, terrorizzata, dall’idea di non poter trovare un partner. Non ero molto fortunata all’epoca”. Dal 2014 Cameron Diaz si è ritirata dalle scene e ora si gode il suo privato con la sua famiglia.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su Io Donna?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.