“Mia figlia è la cosa migliore che mi sia capitata”: Cameron Diaz mamma felice| FOTO

Cameron Diaz, diventata madre solo pochi mesi fa, è tornata a parlare della maternità e di come l’abbia cambiata.

Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Cameron Diaz, la 47enne star di Hollywood è tornata a parlare della maternità.

Cameron Diaz sulla maternità da Jimmy Fallon

Ormai più di 6 mesi fa la nota attrice Cameron Diaz aveva annunciato, tramite il suo profilo Instagram, di essere finalmente diventata mamma. “Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden” aveva detto la Diaz sul suo account Instagram. Il nome della figlia significava anche stupendo/a.

L’attrice ci tiene molto alla privacy della sua bambina e infatti sul suo profilo Instagram non ci sono immagini della piccina, che ormai ha già 6 mesi. Come accennavamo, mentre era ospite del noto presentatore americano Jimmy Fallon, l’attrice ha parlato di Raddix “è stato un Paradiso Jimmy”. La Diaz ha spiegato che la sua bimba sta crescendo in fretta e che solo ora capisce gli amici che le dicevano di apprezzare questo periodo. “Letteralmente ogni singolo giorno, c’è un salto e confini… non è più la bimba che era il giorno prima. Dov’era ieri? Letteralmente andato e oggi è un giorno nuovo e domani sarà un giorno nuovo dove sarà completamente diversa, è molto gratificante vederla crescere ed essere parte di tutto il processo, è straordinario, è la cosa migliore che è successa a Benjamin e me. Siamo molto felici”.

L’attrice ha aggiunto che, in quest’ultimo periodo sono cambiati i suoi gusti musicali, grazie al compagno, un musicista. Lui ha scritto delle canzoni per la loro piccina. La Diaz ha dichiarato che sentono la canzoncina per bambini Baby Shark a rotazione e anche la canzone di Elmo dai Muppet, ci diamo dentro e lei lo ama. Quando però Raddix va in macchina col papà lui mette musica afro cubana e allora la Diaz: “ecco la mia ragazza”. Secondo uno studio i piccoli hanno davvero la musica nel sangue.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su People? A questo proposito vi ricordate i consigli di Ezio Bosso su quando iniziare a insegnare la musica ai bambini?

