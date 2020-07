Katy Perry incinta: mostra orgogliosa il pancione| FOTO

La cantante Katy Perry è ormai a uno stadio molto avanzato della gravidanza, la star ha deciso di mostrarsi su Instagram.

Katy Perry è incinta e, di recente, ha deciso di mostrarsi col pancione sul suo account Instagram. Il padre della creatura che porta in grembo è Orlando Bloom, mentre per la cantante si tratta del primo figlio, Bloom è già padre di Flynn, avuto da Miranda Kerr.

Katy Perry: a suo agio in gravidanza

Tra le mamme vip incinte durante questa inusuale estate troviamo la nota cantante Katy Perry che da qualche mese ha reso nota la sua gravidanza, nata dalla storia d’amore con l’attore Orlando Bloom. Prima di mettersi insieme, nel 2015, questa coppia si è frequentata in amicizia, ma ora stanno facendo un ulteriore passo in avanti.

Katy Perry, come Orlando, che in una recente intervista aveva detto di essere eccitato per l’imminente arrivo, pare altrettanto entusiasta del compagno per questa prima gravidanza. Sappiamo anche che si tratterà di un fiocco rosa e che il parto dovrebbe avvenire il prossimo agosto. Nella prima foto che ha postato un giorno fa la cantante pop si è presentata con un crop top, una magliettina corta, bianca con una scritta colorata e un paio di pantaloncini gialli con alcune strisce. Nella seconda era in primo piano, ma col volto che guardava in basso e si vedevano il cappellino scuro con una scritta rossa e la maglietta bianca con la scritta colorata: smile. Ecco che cosa ha scritto come commento agli scatti: “mai troppo incinta per un crop top e mai troppo sicura per una mascherina”

Per chi non lo sapesse Smile è il titolo del suo nuovo album che uscirà il prossimo 14 agosto. Unimamme, a voi sono piaciuti questi due nuovi scatti della premitata cantate? Vi lasciamo con qualche consiglio su come gestire la gravidanza in estate.

