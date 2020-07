Orlando Bloom diventa papà: il tenero annuncio | FOTO

Orlando Bloom diventa papà e durante un’intervista televisiva racconta della sua felicità e della voglia di occuparsi della piccola.

Orlando Bloom sta per diventare papà per la seconda volta. Dopo la nascita di Flynn Christopher avuto con la sua ex moglie, adesso sta per avere una bambina dalla cantante Katy Perry con la quale è legato dal 2016. Manca poco alla nascita e durante un’intervista a Good Morning America, per la promozione del suo ultimo film The Outpost, ha raccontato di quanto sia emozionato di diventare papà per la prima volta.

LEGGI ANCHE —> STEFANO ACCORSI DI NUOVO PAPA’: IL TENERO ANNUNCIO SUI SOCIAL | FOTO

Orlando Bloom papà: in arrivo una bimba

L’attore del Signore degli Anelli e dei Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom, sta per diventare papà. La sua secondogenita arriverà a breve e durante la trasmissione televisiva ha raccontato di cosa significa per lui essere padre: “Sono eccitato, è un momento meraviglioso quando un angelo compare sul pianeta, ovvero quello che si prova quando si diventa genitori“.

Per poi proseguire: “Avete presente quei momenti di calma domestica, in cui si è soli con la propria famiglia e un bambino, e sta tutto lì, nell’essere presente, nel capire se c’è bisogno di un aiuto, cosa si possa fare per allevare una piccola vita in questo mondo”.

Sa già cosa gli aspetta, ma è molto contento anche del lavoro “duro”: “Non vedo l’ora di essere alle prese con quelle nottate in cui probabilmente dovrò alzarmi e fare una cosa in stile allettare con il biberon perché, ovviamente, non la starò allattando io. Non vedo l’ora perché amo quei momenti tranquilli in cui sembra che il mondo sia addormentato e hai un neonato che dorme tra le tue braccia“.

LEGGI ANCHE —> GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI ASPETTANO UN FIGLIO: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM | FOTO

L’arrivo della piccola è stato annunciato a marzo da Katy Perry comparendo in un video con il pancione nella clip di lancio del suo nuovo brano “Never Worne White”. Dopo un mese ha anche annunciato il sesso della piccola attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram di Orlando Bloom con la faccia ricoperta di panna rosa, con una didascalia: “💕 è una bambina 💕“. La copia doveva convolare a nozze in questi mesi, ma a causa della pandemia mondiale hanno dovuto disdire tutto.

Bloom ha già un figlio avuto dall’ex moglie, Miranda Kerr, che ad oggi ha 9 anni, Flynn.

LEGGI ANCHE —> MICHELLE HUNZIKER E IL QUARTO FIGLIO: “PER ME LA FAMIGLIA VIENE PRIMA DI TUTTO” | FOTO

Voi unimamme sapevate che l’attore era in attesa del suo secondo figlio? Cosa ne pensate delle sue parole?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.