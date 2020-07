La showgirl Michelle Hunziker risponde alle domande su un quarto figlio e su ciò che per lei è importante: la famiglia e le donne.

La showgirl Michelle Hunziker non ha mai fatto mistero di sognare, un giorno, di avere un quarto figlio, magari, finalmente, un maschio dopo 3 figlie femmine.

Michelle Hunziker mamma e donna parla del quarto figlio

Michelle Hunziker ha già 3 figlie, di cui una 23enne, Aurora, avuta dal suo ex marito Eros Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste, di 6 e 5 anni, avute con l’imprenditore Tomaso Trussardi. Come accennavamo non ha mai nascosto di sognare, magari un quarto figlio, finalmente un maschio. Nel corso di una recente intervista con il Corriere della Sera la showgirl di origine svizzera è ritornata sulla questione.

Ecco che cosa ha dichiarato: “Il quarto figlio? Certo che lo vorremmo, ma non ne faccio un’ossessione, perché so che a 43 anni non è scontato rimanere incinta. Se arrivasse saremmo molto felici, grazie al mio metodo da «svizzera» ho trovato il modo per far quadrare tutto, famiglia e carriera: se non sono in diretta sono io che metto a letto le bambine e sono sempre io che le porto a scuola e le vado a riprendere. Per me la famiglia viene prima di tutto” . Dalle sue parole si evince che mamma Michelle sta investendo molte energie nella famiglia che già possiede e di cui ci mostra degli spezzoni di vita tramite le foto su Instagram.

Attualmente la conduttrice di Striscia la notizia si trova in vacanza in Romagna. Lei stessa ha raccontato che durante l’infanzia Gatteo Mare erano le Maldive per lei: era il posto dove la portava la mamma in vacanza da piccola. Insieme a lei, naturalmente, ci sono il marito e le figlie più piccole, Sole e Celeste, ma anche Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza. Oltre alla coppietta di fidanzatini c’è anche Sara Daniele, grande amica di Aurora e figlia del noto cantante napoletano Pino Daniele che ha passato buona parte della quarantena con loro. Il motivo in realtà è un raduno per beneficienza: il 10 luglio infatti si terrà a Cervia il primo raduno “Iron Ciapèt“, il workout che Michelle ha iniziato a fare con i suoi fan, in favore di Doppia Difesa, la onlus contro la violenza sulle donne fondata nel 2007 insieme a Giulia Buongiorno. Un modo quindi per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla violenza, soprattutto dopo che il lockdown ha portato a un aumento delle richieste di aiuto delle donne.

Infine, in tema donne, la Hunziker ha commentato anche il caso che l’ha coinvolta assieme a Giovanna Boteri, giornalista Rai, e degli insulti e minacce ricevuti per i commenti fatti alla mise dell’inviata durante un servizio di Striscia. Ora la situazione si è calmata grazie a un video risposta della Boteri, ma sicuramente non si è trattato di un bel momento.

