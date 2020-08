Bambino di 4 anni ha rischiato la vita: salvato dalla polizia stradale

Un bambino di 4 anni stava viaggiando in auto insieme alla sua famiglia quando ha avuto un grave problema di salute.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una bella storia in cui le autorità hanno dato prova di essere all’altezza della situazione, risultando fondamentali nel soccorrere una persona, usando tutte le loro risorse per raggiungere l’obiettivo.

Bambino si sente male: un aiuto inaspettato lungo la strada

Il 14 agosto scorso, intorno alle 12, all’altezza del comune di Torgiano, in provincia di Perugia, due pattuglie della polizia stavano svolgendo la loro azione di prevenzione e controllo in un’area di servizio.

A un certo punto un’auto si è diretta verso di loro. Dalla vettura che si è affiancata a loro è uscito un uomo molto agitato che ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine per suo figlio, un bimbo di 4 anni che aveva le convulsioni.

Il piccolo era incosciente tra le braccia della mamma che piangeva. Tra gli agenti sul posto vi era anche il comandante del distaccamento di Todi, intuita la gravità della situazione i poliziotti hanno chiamato subito il 118.

Vedendo però che il piccolo non respirava e che quindi era in immediato pericolo di vita hanno deciso di scortare l’auto dei genitori presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia, a Perugia. Tramite la gestione da parte della Sala operativa della Polizia Stradale e della Sala Operativa del 118 sono stati coordinati 4 mezzi: l’ambulanza, le volanti, l’auto dei genitori che si sono trovate a un punto d’incontro. In questo modo i tempi si sono ottimizzati.

I soccorritori hanno potuto aiutare il piccino già a San Vetturino, poi il bimbo è stato trasportato in ospedale dove si è ripreso. Una storia dunquea lieto fine per un bambino e i suoi genitori.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda raccontata sul Corriere dell’Umbria dove l’aiuto delle forze dell’ordine è stato determinante? Quasi sicuramente grazie al loro tempestivo intervento è stata evitata una tragedia per una famiglia. Noi vi lasciamo con la storia di un poliziotto che ha aiutato 4 fratellini che avevano appena perso i genitori.

