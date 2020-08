Matteo Salvini voleva fare il tenero papà ma la foto scatena le polemiche

Matteo Salvini pubblica una foto con la figlia e sono tanti gli utenti che gli fanno notare il suo comportamento errato. Ecco la foto.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è in questi giorni al centro di una polemica che ha fatto infuriare gli animalisti italiani. Il politico è sempre molto attivo sui social e dopo aver condiviso una foto con la figlia minore ha scatenato i suoi followers amanti degli animali.

Matteo Salvini ha due figli, Federico, nato nel 2003, avuto dalla sua prima moglie, Fabrizia Ieluzzi e poi la piccola Mirta, con lui nella foto, nata nel 2012 con la compagna l’avvocato Giulia Martinelli.

Matteo Salvini sul calesse con la figlia: tante polemiche per una foto

Matteo Salvini è spesso al centro di numerose polemici a seguito delle sue dichiarazioni, questa volta però non si tratta di una polemica politica. Il leader della Lega ha pubblicato sul suo profilo Facebook una sua foto con la figlia mentre entrambi sono su di una carrozza tirata da un cavallino: “Sulla carrozza con la principessa. Buona serata Amici, vi voglio bene!”, scrive Salvini.

Pochi minuti sono bastati per far infuriare gli animalisti che lo seguono e non solo. Tantissimi i commenti che negativi verso Salvini che non avrebbe dovuto fare un giro su di un calesse tirato da un cavallo, sopratutto dopo la notizia di qualche giorno fa di un cavallo morto a Caserta. Il cavallo veniva usato proprio per far fare un giro ai turisti, come gli fa notare anche un utente: “Un piccolo pony costretto a trainare un ancor più piccolo homunculus + figlia. Il sorriso beato&beota, per una azione che fa ancora più male a pochi giorni dalla morte del cavallo a Caserta”.

La pratica di trasportare i turisti con i cavalli, ma anche con elefanti e cammelli in alcuni Paesi, è ritenuta normale. Sono molti i turisti che vogliono farsi trasportare per visitare la città o solo per fare un giro, ma si tratta di un vero e proprio sfruttamento degli animali, i quali sono costretti a sopportare il caldo, turni duri per accontentare i turisti.

Sono molte le persone che chiedono di evitare di sfruttare gli animali per questo tipo di attività e c’è anche chi gli fa notare che poteva evitare di pubblicare la foto e che sta “insegnando alla figlia ad usare gli animali per divertimento“.

C’è anche chi però ritiene che le reazioni siano esagerate e che Salvini si trova in un posto, piazza Marconi a Forte dei Marmi, dove i cavalli e le giostre sono usate da tempo per far divertire i più piccoli.

Voi unimamme cosa ne pensate? Avete mai fatto un giro su queste carrozze?

