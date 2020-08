Belen Rodriguez foto con il figlio e il web non la perdona: “è allucinante”

Belen Rodriguez suscita perplessità e critiche a causa di una foto condivisa sul suo account Instagram.

Unimamme, in questa estate in cui le temperature non accennano a diminuire sta suscitando una marea di polemiche uno scatto postato dalla showgirl di origine argentina: Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez: lo scatto che fa infuriare

Belen ha un profilo Instagram da 9.6 milionio di followers, che la seguono con attenzione e commentano ogni sua foto, storia o filmato. Di recente la showgirl ha postato un’immagine con suo figlio Santiago, con cui sta trascorrendo le vacanze a Ibiza, come altre mamme vip in ferie con i pargoli, ma qualcosa è andato un po’ “storto”.

Forse Belen voleva mostrare uno scatto un po’ diverso dal solito o forse l’ambiguità era voluta, a ogni modo, l’immagine in bainco e nero di lei sdraiata per terra, in casa e suo figlio Santiago, avuto dal ballerino Stefano De Martino, ha suscitato più di una perplessità.

Lo scatto ha ottenuto più di 64 mila Like e centinaia di commenti, allo stato attuale 352 e non tutti, come intuirete, sono entusiasti.

Nel messaggio la showgirl ha scritto “te amo”, evidentemente rivolto al figlio Santiago. Gli utenti però hanno colto subito la stranezza della posa, di lei che sembra immobile e il piccolo che tenta di tirarla su o soccorrerla.

“Scusate, ma questa foto è traumatica. Come può una madre scattarsi una foto così? Non sa più come mettersi in mostra. Allucinante” ha scritto un utente, sconvolto. Un altro incalza: “cosa mi rappresenta questa foto? Una madre sdraiata per terra, il figlio accanto. Sei svenuta?“.

Altri utenti chiedono esplicitamente: “ma cosa fa?“.



Qualcuno ha addirittura insinuato che Belen, con questa foto, abbia mostrato la sua gelosia per il rapporto tra il padre di suo figlio e Santiago. “Ma ti infastidisce che Stefano posta foto e storie con Santi? Subito che lo fai te” è uno dei commenti più polemici. Chissà, magari Belen e Santiago stavano solo giocando. In raltà non è la prima volta che la showgirl sudamericana viene attaccata a proposito del figlio, l’ultima volta è stato quando ha pubblicato una foto di Santiago in piedi su una panchina, tanti l’avevano invitata a educare il bimbo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo scatto? Lo ritenete traumatico come gli altri utenti?

