Mamme vip in vacanza coi figli: da Chiara Ferragni ad Alena Seredova FOTO

Sono tante le mamme vip in vacanza coi figli in questa estate molto particolare. Ognuna ha scelto località diverse.

Unimamme, in quest’estate molto particolare tante mamme vip stanno trascorrendo le loro ferie con i propri figli. Molte sono rimaste in Italia, dopotutto anche loro sono preoccupate per la salute della famiglia in tanti di Covid – 19.

Mamme vip: come si divertono in questi mesi di vacanza coi figli

Iniziamo con, forse, la più iconica delle mamme vip, colei che ha fatto della sua immagine un marchio da milioni di Euro: Chiara Ferragni, che sta trascorrendo le sue ferie in Sardegna, insieme al piccolo Leone. L’ultimo scatto insieme al suo piccolino, che ha poco più di un anno, ha già raggiunto oltre 64 mila Like.

LEGGI ANCHE: VIP INCINTE NELL’ESTATE 2020: DA GIORGIA PALMAS A GIADA PEZZAIOLI E TANTE ALTRE

L’influencer si mostra sempre sorridente e serena con “Leoncino”, in quest’ultima foto, in particolare, mamma e figlio indossano magliette dalla fantasia simile, naturalmente la super imprenditrice digitale cura sempre tutti i dettagli. Di recente la Ferragni è stata protagonista di una polemica per alcune foto scattate presso la Galleria degli Uffizi, ma ora tutto è dimenticato.

Poi c’è Belen Rodriguez che, al momento, è ufficialmente single. Dopo la rottura con Stefano De Martino e il breve flirt con Gianmaria Antinolfi la showgirl ha posto nel suol cuore per un solo uomo, anzi un ometto: il figlio Santiago.

LEGGI ANCHE: VACANZE IN MONTAGNACOI I BAMBINI: DOVE ANDARE IN ITALIA

Tra coccole, baci e abbracci, mamma e figlio sono inseparabili, come testimonia quest’ultima foto in bianco e nero.

Anche Alessia Marcuzzi aggiorna il suo account Instagram postando belle istantanee con la figlia Mia, che in settembre compirà 9 anni, da San Cassiano, in Alta Badia, Trentino Alto Adige.

Archiviati i pettegolezzi su una rottura con Paolo Calabresi Marconi, la Marcuzzi si gode il relax dato dalla natura.

Di Alena Seredova, invece vi avevamo già parlato. La modella si è appena riunita ai suoi parenti che provengono dall’estero e si rilassa insieme ai figli maggiori: Louis Thomas di 12 anni e David Lee di 10 avuti da Gigi Buffone la piccolina Vivienne.

LEGGI ANCHE: DA ALENA SEREDOVA ALLA COMPAGNA DI LUCA ARGENTERO: LE MAMME VIP DURANTE LA QUARANTENA | FOTO

L’ultima foto di Vivienne ha avuto più di 8 mila Like.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste vacanze vip coi figli?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.