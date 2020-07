Chiara Ferragni come la Venere di Botticelli: esempio per i giovani | FOTO

L’influencer Chiara Ferragni ha postato un’immagine scattata agli Uffizi, scatenando polemiche, ma avendo anche un effetto positivo.

Nel fine settimana appena trascorso Chiara Ferragni si è recata agli Uffizi dove ha scattato una foto con la Venere di Botticelli.

Chiara Ferragni a Firenze visita al museo

L’imprenditrice digitale si trovava in uno dei musei più famosi del mondo, precisamente agli Uffizi per un servizio fotografico di Vogue e così, ha colto l’occasione per un tour notturno insieme al direttore Eike Schmidt. A colpire, in modo particolare, l’influencer, sono stati i dipinti di Botticelli, tra cui la famosissima Venere, con cui si è fatto un autoscatto che ha poi pubblicato, come sempre, sul suo account Instragram.

Lo scatto ha ricevuto 608 mila Like e pare che questo abbia contribuito a sensibilizzare molte persone, soprattutto i giovani che seguono il suo profilo, circa le bellezze del nostro Paese, tanto che c’è stato un 27% in più delle presenze. Non solo, il museo degli Uffizi è diventato anche trend topic su Twitter e Instagram. Sulla pagina Instagram del museo è stato postato un elogio alla Ferragni, paragonata alla Venere di Botticelli, perché come lei, incarnerebbe miti e ideali del suo tempo. La visita però non è piaciuta a tutti e alle foto è seguita un’ondata di polemiche. Sono piovute critiche sull’influencer e il museo. Fedez ha cercato di difendere la moglie sostenengo che shooting e altre attività nei musei sono praticate già da tempo, idem per i selfie dei turisti.

Secondo il direttore degli Uffizi Schmidt gli scatti della Ferragni e le successive polemiche hanno attratto nuovi visitatori. “Da venerdì a domenica abbiamo avuto 3.600 tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più, con un aumento del 27%” ha detto il Direttore in una dichiarazione riportata su Repubblica, evidentemente soddisfatto del risultato. In un Paese ricchissimo di opere d’arte fa rabbia sapere che, secondo una recente ricerca di Fondazione Open Polis l’Italia è il Paese più ignorante d’Europa, subito dopo la Romania.

Chiara Ferragni ha 20 milioni di followers e il fatto che abbia deciso di promuovere la Galleria degli Uffizi è un modo positivo di usare il suo “potere” da influencer. Unimamme, voi cosa ne pensate? Sapevate che gli italiani sono un popolo di ignoranti? Solo il 4% è laureato?



