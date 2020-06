Chiara Ferragni di nuovo incinta? L’indizio di mamma Marina Di Guardo | FOTO

Chiara Ferragni è di nuovo incinta? C’è un video nel quale sembrerebbe essere svelato anche il sesso del secondo figlio della coppia.

In queste ore i fan di Chiara Ferragni si stanno chiedendo se l’imprenditrice digitale sia incinta del suo secondo figlio. Dopo la nascita di leone, il primo figlio della Ferragni auto con il rapper italiano Fedez, in molti hanno annunciato una sua gravidanza, poi prontamente smentita dalla coppia. Questa volta un particolare in un video non è sfuggito ai tantissimi follower che sperano in un fratellino/sorellina per Leone.

Chiara Ferragni è incinta?: ecco il video che lo svela

Il fine settimana scorso chiara Ferragni con il marito ed il figlio hanno trascorso dei giorni sul lago di Como. Presenti anche i membri della famiglia, mamma, sorelle e cognati. Tante le foto e le storie postate dalla coppia, ma una in particolare ha suscitato tantissimi gossip.

Nella storia di Fedez si vede Leone che gioca con la mamma ed allontana scherzosamente il papà. La scena è divertente e si ripete più volte anche mentre la famiglia è riunita, mentre si vede Leone che gioca solo con la mamma si sente la voce in sottofondo di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, che esclama: “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te“.

Un’augurio futuro o un super spoiler della gravidanza della Ferragni? Certo che la coppia non ha mai nascosto il loro desiderio di avere una famiglia allargata. Leone è nato due anni fa, il 19 marzo 2018, ed anche in quel caso la notizia della gravidanza era stata tenuta nascosta per diversi mesi prima dell’annuncio ufficiale.

Anche per Leone però girava un giro girato da un amico della coppia dove Fedez durante la sua festa di compleanno dava un bacio sulla pancia della Ferragni. Bisognerà solo aspettare per sapere la verità, per il momento la coppia non ha ne confermato ne smentito.

Voi unimamme credete che la Ferragni sia incinta? Cosa ne pensate?

