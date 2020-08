Alena Seredova foto di famiglia: fisico mozzafiato, ma qualcosa non torna

Alena Seredova condivide le sue vacanze sui social mostrando anche il suo fisico dopo la sua ultima gravidanza. Ecco la foto con la famiglia.

Alena Seredova è in vacanza con i figli ed il compagno, Alessandro Nasi, con il quale ha ritrovato la sua tranquillità sentimentale e non solo, dopo la rottura burrascosa con l’ex marito il portiere della Nazionale, Gigi Buffon.

LEGGI ANCHE: ALENA SEREDOVA E LE NINNE DELLA FIGLIA: E’ POLEMICA | FOTO

Alena ha avuto dal matrimonio con Gigi due figli, Louis Thomas, 12 anni ed in seguito David Lee, 10 anni. Da qualche mese ha invece avuto una bambina Vivienne dall’attuale compagno la quale è super amata anche dai fratelli maggiori che la coccolano e si prendono cura di lei.

Alena Seredova dopo la gravidanza: il suo fisico divide

Alena Seredova, il 19 maggio ha partorito la sua terza figlia durante la pandemia, con tante paure e preoccupazioni, ma per fortuna tutto è andato bene ed è nata la piccola Vivienne Charlotte. A dare la notizia lei stessa su Instagram: “A volte i sogni si avverano“.

Adesso si trova in vacanza con i suoi tre figli ed il compagno e sul suo profilo Instagram pubblica gli scatti dei bellissimi giorni che trascorre con la famiglia, tra bagni al mare, in piscina, giochi e grigliate per festeggiare il ferragosto

. L’ultima foto pubblicata la ritrae con la sua famiglia al completo, oltre al compagno, ci sono i suoi tre figli, anche la piccola Vivienne tutta presa a mangiarsi la manina, come fanno tanti neonati ed i suoi genitori che sono arrivati per conoscere “finalemente” la piccolina di casa.

LEGGI ANCHE: ALENA SEREDOVA MAMMA “NOTTURNA” E CAMPIONESSA | FOTO

In questa foto Alena è seduta e mostra solo le gambe che sono in perfetta forma, ma il viso appare stanco. Forse perchè in vacanza è lei ad occuparsi della casa e dei figli, come aveva dichiarato in una recente intervista, affermando che quando è nella sua casa di Torino ha un aiuto, mentre in vacanza no.

Oppure perchè la piccola Vivienne non la fa dormire ancora bene la notte. Certo che badare a tre bambini, di cui una molto piccola, non è facile per nessuno e non si può essere sempre perfette.

In uno scatto precedente, a pochi mesi dal parto, un utente le aveva fatto un duro attacco sul suo aspetto fisico: “Io ti vedo triste, ha gli occhi spenti, scusami ma sembri invecchiata nel cuore. Sembra che non ti importa più del tuo aspetto fisico sei cambiata”.

LEGGO ANCHE: ALENA SEREDOVA: TENERA IMMAGINE AL MARE CON LA FIGLIA| FOTO

La Seredova che interviene spesso nelle discussioni, mettendo tutti a tacere ha risposto: “Giuro che mi fa ridere un messaggio così, non riesco neanche ad offendermi.”

Alena Seredova in altre foto appare però in splendida forma, come in tanti suoi followers le hanno fatto notare. Una in particolare le chiede il suo segreto per rimanere in forma. La showgirl risponde che ancora non è al pieno della sua forma fisica perchè ha molto appetito, però cammina ed ha una app per allenarsi, inoltre ha fatto qualche giorno pilates in acqua.

Voi unimamme cosa ne pensate? Noi la troviamo bellissima, ancora di più nel ruolo di mamma!

Per restare sempre aggiornato su notizie, eventi, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.