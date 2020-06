Alena Seredova: tenera immagine al mare con la figlia | FOTO

Alena Seredova ha pubblicato una tenera e dolce immagine della figlia Vivienne Charlotte nata poco tempo fa. La foto ha emozionato.

Alena Seredova ha da poco dato alla luce il suo terzo figlio. Si tratta di una bellissima bambina, Vivienne Charlotte, nata dall’amore dell’ex modella ceca con l’imprenditore Alessandro Nasi. La Seredova ha anche altri due figli più grandi Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni, nati entrambi dal suo primo matrimonio con Gigi Buffon. Un amore che è finito male, lei ha scoperto che il marito la tradiva, ma grazie al nuovo compagno Alena ha ritrovato la serenità, come dimostrano anche le foto che condivide su Instagram con i suoi follower.

LEGGI ANCHE —> ALENA SEREDOVA DI NUOVO MAMMA: RIVELATO IL NOME DALLA FIGLIA | FOTO

Alena Seredova a 43 anni è diventata mamma per la terza volta. Da circa un mese è nata la piccola Vivienne Charlotte che è amata da tutti sia in famiglia, mamma, papà e fratelli maggiori e sia sui social. Alena sta condividendo diversi scatti intimi che fanno impazzire i suoi follower. La piccola è nata durante il lockdown, ma adesso è pronta per andare al mare in Toscana. L’ex modella è seduta su di una sdraio sotto l’ombrellone ed i braccio ha la sua piccola: “La prima volta in spiaggia“.

LEGGI ANCHE > ALENA SEREDOVA INCINTA: “SPERO CHE LA MIA STORIA POSSA DARE SPERANZA”|FOTO

I fan hanno apprezzato lo scatto di mamma e figlia ed i like arrivati sono tantissimi, più di 40.000. Anche i commenti non sono da meno e sono tutti di apprezzamento per il tenero scatto: “Dolcezza pura…Che belle” oppure “Che spettacolo. Siete stupende“.

In un altro post, la Seredova ha mostrato la bimba mentre dormiva nel giardino della loro casa, sempre in braccio e lei che la guarda innamorata.

LEGGI ANCHE —> “PERICOLOSO”: ALENA SEREDOVA ATTACCATA PER LA FIGLIA | FOTO

Voi unimamme avete visto la foto? Vi piace?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.