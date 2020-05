Alena Seredova di nuovo mamma: rivelato il nome della figlia | FOTO

Alena Seredova è diventata mamma di una bambina di nome Vivienne Charlotte, la piccola è il frutto dell’amore con Alessandro Nasti.

Unimamme, oggi vi diamo un lieto annuncio: è nata la figlia di Alena Seredova, si tratta della terzogenita dopo due maschi avuti con il suo ex: Gigi Buffon. La modella ha dato l’annuncio su Instagram.

Fiocco rosa per Alena Seredova

Un bellissimo e atteso fiocco rosa per Alena Seredova che finalmente ha realizzato il suo sogno di avere una bambina. A dare la splendida notizia è stata la modella stessa che ieri ha scritto sulla sua pagina Instagram il seguente messaggio: “a volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa Vítej princezno“. Oltre a queste parole la Seredova ha pubblicato anche un dettaglio della sua piccola: una manina. Vicino alla mano della piccina si nota anche la mano della sua mamma con un anello con la scritta: mom. La bambina è nata dall’unione con Alessandro Nasti, cugino di John Elkann e vicepresidente di Exor. Si tratta del terzo parto per la modella di origine ceca. Ha infatti avuto i primi due figli: David Lee e Louis Thomas con il portiere Gianluigi Buffon, che ha sposato nel giugno del 2011, dopo 6 anni di convivenza e da cui si è separata nel 2014.

A ogni modo la piccolina si chiama Vivienne Charlotte ed è venuta alla luce in un ospedale torinese. Vivienne è nata con 2 settimane di anticipo, dal momento che il giorno stimato per il parto era il 2 giugno. Quando aveva annunciato la sua gravidanza la Seredova aveva voluto anche dare un messaggio a tutte le donne che avevano sofferto per amore e che poi si erano ricostruite una vita: ” “Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”. Unimamme, cosa ne pensate di questo annunzio? Siete felici per lei?

