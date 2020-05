“Pericoloso”: Alena Seredova attaccata per la figlia | FOTO

Alena Seredova, che ha ricevuto tantissime manifestazioni di affetto per la nascita della figlia Vivienne, è stata attaccata per una foto che ha pubblicato sui social. Non è però mancata la sua risposta.

Alena Seredova da pochi giorni è diventata mamma per la terza volta. Dopo David Lee, 10 anni, e Louis Thomas,12 anni, nati dal suo precedente matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, è arrivata la piccola Vivienne. La terzogenita è nata il 19 maggio dall’unione dalla showgirl con Alessandro Nasi. In questi giorni sta condividendo alcune foto che la ritraggono con i suoi figli, ma una in particolare ha attirato le critiche dei suoi fan.

LEGGI ANCHE —> ALENA SEREDOVA DI NUOVO MAMMA: RIVELATO IL NOME DALLA FIGLIA | FOTO

Alena Seredova attaccata: “E’ pericoloso e poco igienico, stai attenta”

Alena Seredova sta condividendo l’arrivo della piccola Vivienne con i suoi followers sul suo profilo Instagram. Foto di lei, Vivienne e del compagno e poi la foto con i maschiette della famiglia.

Con i fratelli, Vivienne è in braccio al fratello maggiore, mentre in un’altra è sulla spalla della sua mamma. Momenti di vita quotidiana che la showgirl sta condividendo felice.

Nella famiglia allargata c’è anche Sprint, il cane della modella. E proprio una foto che ritrae il cane vicino alla culla della piccola ha suscitato molte polemiche. Sprint osserva Vivienne che dorme nella sua culla, quasi come se la stesse sorvegliando, e la didascalia della foto è: “Sarà innamorato anche lui?”. Il post è stato preso di mira dai suoi fan. Per molti non sarebbe igienico che un animale stia così vicino ad un neonato: “E’ pericoloso e non igienico”. Altri hanno giudicato la situazione poco sicura: “No Alena è sempre un cane! Stai attenta che gli venga la gelosia!”, “Attenta non si sa mai”.

LEGGI ANCHE > ALENA SEREDOVA INCINTA: “SPERO CHE LA MIA STORIA POSSA DARE SPERANZA”|FOTO

I commenti non hanno lasciato indifferente la modella che ha risposto alle critiche: “Ma smettila, onestamente conosco bene il mio cane. Secondo te si è fatto un selfie il cane? Ogni cane ha il suo padrone“. In realtà sono diverse le ricerche che confermano come crescere con i cani aiuti i bambini.

LEGGI ANCHE —> I CANI E I GATTI INFLUENZANO IL SISTEMA IMMUNITARIO DEI BAMBINI: LO STUDIO

Non è la prima volta che Alena viene attaccata duramente. Un anno fa aveva postato una foto dei figli maggiori ed anche li una serie di critiche anche dure. Nella foto i ragazzi avevano la divisa scolastica stropicciata ed in tanti l’avevo insultata come se fosse una “madre degenere”. Anche in quel caso la risposta alle critiche di Alena non si è fatta attendere: “Preferisco stirare meno e stare più con i miei figli, a differenza di chi sta a polemizzare sui social e magari trascura i familiari. Sono una mamma che lavora, ho appena lanciato una linea di profumi, ma ho scelto di dedicarmi molto ai figli e di sacrificare qualcosa per loro. Però, non si può far tutto e su qualcosa mollo.”

LEGGI ANCHE —> ALENA SEREDOVA CRITICATA PER LE MAGLIETTE STROPICCIATE DEI FIGLI: LA REPLICA

Voi unimamme cosa ne pensate delle critiche rivolte ad Alena Seredova?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.