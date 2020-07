Alena Seredova si racconta ai fan: chili presi e allattamento | FOTO

Alena Seredova si racconta su Instagram ai sui fan. Risponde a tantissime domante sulla maternità, sul parto ed anche a chi le chiede dell’ex marito.

Da poco più di un mese la show girl Alena Seredova è diventata mamma. a 42 anni, per la terza volta della piccola Vivienne. A distanza di qualche mese dalla nascita ha voluto rispondere alle tante domande che i suoi follower le fanno su Instagram. Adesso è una donna e mamma felice e soddisfatta e, come lei stessa ha dichiarato in diverse interviste, ha trovato la serenità anche sentimentale con il compagno e padre di Vivenne, l’imprenditore Alessandro Nasi. Adesso, insieme ai suoi tre figli ed al compagno è in vacanza a Forte dei Marmi, in Toscana.

“Non allatto più”: Alena Seredova racconta ai fan la sua terza maternità

Alena Seredova, oltre alla piccola, ha due figli maggiori, Louis Thomas ed in seguito David Lee, avuti dal precedente matrimonio con il portiere Gigi Buffon. Dalla Toscana ha raccontato ai suoi follower qualche particolare della gravidanza, del parto e di come va la vita adesso con tre figli. Alena ha spiegato che ha dovuto fare il cesareo, ma le altre volte aveva partorito con il naturale, che adesso non allatta più, ha allattato per 5 settimane e che la bimba somiglia molto al suo papà, è una bambina molto tranquilla e si sveglia solo poche volte durante la notte.

Inoltre ha spiegato che Vivienne significa Vita ed è un nome non italiano e che i fratelli maggiori non sono gelosi della sorellina, ma anzi le sono d’aiuto: “Sono stupendi, mi aiutano anche in casa“. Ha raccontato che la piccola alla nascita pesava 3 Kg e che lei durante la gravidanza ha preso 7 kg, ma che ne ha perso 6. Ha raccontato che quando sono nella loro casa di Torino viene aiutata da delle persone, adesso si occupa della casa e dei figli da sola.

Ha risposto anche a chi le ha chiesto se il suo ex le avesse fatto gli auguri per la nascita, la risposta è chiara: “Certo”. La Seredova era di casa a Forte dei marmi, ma dopo la separazione con Buffon non era più tornata, ma adesso si sente pronta: “Ci sono sempre venuta. Poi ho cambiato, ora mi sento pronta per tornare“.

Per il momento il ruolo di mamma è quello che le interessa, ma non esclude che in un futuro posso tornare a fare televisione o al cinema.

Voi unimamme cosa ne pensate delle risposte della Seredova?

