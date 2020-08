Alena Seredova e le ninne della figlia: è polemica | FOTO

Alena Seredova pubblica una foto della figlia e nasce una polemica social. Interviene anche un’associazione che la mete in guarda sui pericoli.

Alena Seredova ex moglie del portiere della nazionale e della Juventus, Gigi Buffon, ma anche showgirl ed attrice, ha da poco partorito una bellissima bambina di nove Vivienne.

Vivienne è nata dall’amore della Seredova con l’imprenditore Alessandro Nasi con il quale dopo anni turbolenti ha trovato finalmente la serenità e questo lo si nota anche dalle tante foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

La showgirl ha anche due figli maggiori, avuti con Buffon, Louis Thomas, 12 anni ed in seguito David Lee, 10 anni, i quali sono molto legati con la sorellina, la coccolano e l’accudiscono come dei bravi fratelli maggiori per la gioia della mamma.

Alena Seredova e la polemica per come dorme la figlia

Alena Seredova condivide alcuni momenti intimi della sua vita con i suoi tanti fan su Instagram Le sue foto ricevono moltissimi commenti e like di approvazione, ma alcune hanno ricevuto anche critiche alle quali lei ha sempre risposto. Ricordiamo ad esempio la volta che la criticarono per aver mandato i figli a scuola con le magliette non stirate o quando ha pubblicato una foto della piccola Vivienne con accanto il cane di famiglia.

Adesso è di nuovo al centro delle polemiche sempre per una foto di Vivienne che ha pubblicato in questi giorni. Nello scatto la piccola sta dormendo nella culletta a pancia in giù, una posizione che in molti hanno trovato pericolosa.

Alcuni utenti le hanno fatto notare che per un neonato è pericoloso dormire a pancia in giù perchè può andare ad aumentare il rischio di SIDS, la morte improvvisa dei bambini di età inferiore a un anno che si verifica durante il sonno. Anche il sito suid.sids ha commentato la foto ricordando il pericolo ad Alena: “Buonasera le scrivo per ricordarle che l’unica posizione sicura per la nanna dei bimbi è la posizione SUPINA cioè a pancia in sù. Tante mamme la seguono..non facciamo passare un messaggio sbagliato. Grazie”.

Altre mamma l’hanno difesa affermando che Alena aveva già esperienza di bambini piccoli: “ha due figli belli grandi, penso già da sé che sappia come fare“ oppure “mio figlio ha sempre dormito così a pancia in giù. E quando gettava del latte, cosa che capita spessissimo, non aveva problemi”.

La showgirl non ha ancora risposto alle critiche, ma siamo sicure che prima o poi lo farà.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa polemica? Come dormivano o dormono i vostri bambini? Vi ricordiamo che ci sono diversi studi in corso ed è sempre meglio chiedere informazioni al proprio pediatra di fiducia.

