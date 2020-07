Alena Seredova e i figli con la sorellina | FOTO

Il fratello maggiore di 10 anni David Lee Buffon aiuta la mamma ad accudire la sorellina neonata, la piccola Vivienne Charlotte.

Unimamme, forse saprete che da non molto i figli del campione Gigi Buffon e della modella Alena Seredova: Louis Thomas e David Lee sono diventati fratelli maggiori della piccola Vivienne Charlotte, la bimba che mamma Alena ha avuto con l’attuale compagno Alessandro Nasi.

La famiglia di Alena Seredova: due bravi fratelli maggiori

Il 19 maggio scorso, Alena Seredova è diventata mamma di una bella neonata: Vivienne Charlotte, quel giorno però qualcosa è cambiato anche per Louis Thomas di 12 anni e per David Lee di 10, i figli maggiori avuti con l’ex Gigi Buffon. I due ragazzini sono infatti diventati fratelli maggiori. A quanto racconta mamma Alena Louis e David hanno accolto molto bene la nuova arrivata.

La prova è una foto social che Alena Seredova ha voluto condividere con tutti i suoi fans e che ha ottenuto 26 mila Like. David Lee, il figlio mediano, è stato fotografato mentre dà il biberon alla sorellina, uno scatto davvero tenero. Attualmente la famiglia si trova in vacanza a Forte dei Marmi e pare proprio che i fratellini stiano dando una mano alla mamma nella cura di Vivienne. Alena Seredova ha smesso di allattare dopo la 5° settimana perché non aveva più latte e ora la sua piccina prende tranquillamente il biberon.

Visualizza questo post su Instagram Breakfast time 🍼 con @david_leebuffon Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 7 Lug 202 0 alle ore 1:35 PDT

Insomma unimamme, questo sembra davvero un ottimo inizio per questa bella famiglia allargata, voi cosa ne pensate?

