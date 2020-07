Alena Seredova mamma “notturna” e campionessa | FOTO

Alena Seredova in versione super mamma, prima una tenera foto notturna con Vivienne e poi un video mentre gioca con i figli maggiori.

Alena Seredova diventata da poco mamma per la terza volta a 43 anni è sempre molto attiva suoi social regalando ai tantissimi fan delle foto della sua vita privata. Foto che vedono come protagonista sopratutto l’ultima arrivata, Vivenne nata dalla relazione della showgirl con l’imprenditore Alessandro Nasi. Alena con il compagno ha ritrovato quella serenità che aveva perso dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con il portiere Gigi Buffon. Dal matrimonio sono nati i due figli maggiori: Louis Thomas, 12 anni ed in seguito David Lee, 10 anni.

Alena Seredova mamma a tempo pieno: notte e giorno con i figli

L’ultima foto di Alena Seredova ha fatto impazzire i suoi follower su Instagram: più di 43.000 mi piace e tantissimi commenti. Lo scatto vede come protagonista la modella e la piccola Vivienne in un momento di vita quotidiana, che le neo mamme conoscono molto bene. Una foto tenera di Alena Seredova mamma, senza filtri, che è accanto alla piccolina che dorme avvolta in una copertina. Lo scatto notturno è accompagnato da una didascalia bellissima, una dichiarazione d’amore per la piccolina da parte di Alena: “Ore 4:21 Grazie ❤️ #graziediesistere #dikylasko #vivistyle“.

I commenti che si leggono sono di stima e di ammirazione, testimoniando quanto la showgirl, anche se si è allontanata dal mondo dello spettacolo, sia comunque amata ed apprezzata. Alcune volte è stata anche criticata per delle sue scelte da mamma, ma ha sempre replicato in maniera ferma e pacata ed a volte anche un poco ironica.

Come si vede dal video si è anche concessa dei momenti di divertimento con i figli maggiori giocando con Louis Thomas e David Lee a basket e facendo anche canestro, come una “vera campionessa“.

Non è la prima foto intima che la modella condivide sui social. Quando ha iniziato la sua vacanza, con i tre figli ed il compagno, a Forte dei Marmi ha condiviso un’altra tenera foto che ha riscosso molto successo tra i suoi fan.

Voi unimamme avete visto la foto? E’ capitato anche a voi di stare svegli la notte per accudire i vostri figli?