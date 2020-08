Gravidanza estiva e infezioni urinarie, con il caldo è più facile contrarle

Se state affrontando una gravidanza estiva fate attenzione alle infezioni delle vie urinarie, che con il caldo è più facile contrarre

Le infezioni delle vie urinarie sono un problema comune a molte donne, che durante la gravidanza si può accentuare a causa di alcuni fattori.

Gravidanza estiva e infezioni urinarie, perché il caldo può aumentare il rischio

Durante la gravidanza c’è una predisposizione maggiore della donna a contrarre infezioni alle vie urinarie, infatti tra i controlli della gestante è previsto l’esame delle urine almeno nel primo trimestre e dei tamponi vaginali soprattutto nell’ultimo trimestre in vista del parto. Le infezioni infatti sono molto comuni e ci sono metodi preventivi per evitare di contrarle, ma sono anche pericolose perché possono avere effetti sul feto e portare anche a parto prematuro.

Il caldo estivo, la sabbia o l’uso di bagni pubblici sui lidi, la piscina sono solo alcuni dei fattori di rischio di contrarre queste infezioni in questa zona molto delicata, soprattutto durante la gravidanza.

Infatti, le variazioni ormonali a cui è soggetta la donna in gravidanza, da un lato scompensano l’equilibrio del PH dell’apparato urinario, creando il rischio di proliferazione di germi, dall’altro non permettono al corpo di reagire all’infezione come farebbe normalmente.

Se poi si soffre di stipsi, altra condizione molto comune per le donne in dolce attesa, questa può creare un ristagno di microbi e germi nell’intestino e nell’apparato genitale.

I sintomi più comuni di una infezione urinaria sono

dolore e bruciore durante la pipì

secrezioni maleodoranti e a volte di colore biancastro e consistenza “a ricotta”

contrazioni dolorose della vescica

frequenza nell’urinare ma con poca quantità di urina

febbre, nausea o vomito nei casi più acuti

Le infezioni alle vie urinarie in gravidanza vanno sempre diagnosticate dal proprio ginecologo e curate in base alla loro entità, ma ci sono dei piccoli accorgimenti che la donna può adottare per limitare il rischio di contrarle o per guarire in modo più rapido:

curare molto l’ igiene intima , lavarsi sempre dalla vagina verso l’ano e non viceversa

, lavarsi sempre dalla vagina verso l’ano e non viceversa bere molto , anche più di due litri di acqua al giorno

, anche più di due litri di acqua al giorno integrare sali minerali e vitamine nella dieta, soprattutto in estate perché si perdono con il sudore

nella dieta, soprattutto in estate perché si perdono con il sudore se si soffre di stitichezza, integrare fibre nella dieta per favorire il transito intestinale delle feci

nella dieta per favorire il transito intestinale delle feci limitare spezie e alimenti piccanti

evitare il perizoma e indossare biancheria intima non attillata, di cotone o altre fibre naturali e di colore chiaro

Con questi accorgimenti si può quindi ridurre il rischio di contrarre pericolose infezioni durante la gravidanza ma in generale sono consigli utili per affrontare la stagione estiva e il caldo torrido nel modo più lieve possibile e vivere la dolce attesa come un momento d gioia e non di ansia o imbarazzo.

E voi unimamme come affronterete questa estate con il pancione?

