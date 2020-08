Gravidanza e vene varicose: un disturbo che può diventare una malattia

In gravidanza soffrire di vene varicose è un disturbo molto comune. In alcune donne permane anche dopo il parto e può diventare una malattia

Il disturbo è legato all’aumento della circolazione sanguigna per nutrire il feto e all’aumento di peso della donna, soprattutto nella zona lombare.

Vene varicose in gravidanza, da disturbo lieve a malattia vera e propria

Durante la gravidanza è comune che le vene siano più evidenti, sovraccaricate dal lavoro che svolgono per portare il sangue all’utero. Questo aumento del sangue può creare dei ristagni e la compressione degli organi sugli arti possono rendere più difficile la circolazione.

I disturbi più tipici di cui si lamentano le donne in dolce attesa sono la sensazione di gambe gonfie e pesanti, il prurito o il pizzicore agli arti inferiori.

In realtà la scarsa circolazione del sangue nelle vene varicose è causa anche delle emorroidi, che possono provocare pruirito e sangue nell’ano, e delle varici nella zona del perineo, dette valvulari, che danno una sensazione di peso eccessivo dei genitali.

Nelle donne incinte aumenta il rischio di arrivare a trombosi venose vere e proprie, questo sia durante la gravidanza che dopo qualche settimana dal parto.

Inoltre, in caso di predisposizione genetica o familiarità, questo disturbo può portare a una condizione permanente di malattia.

Detto ciò, il problema non è di facile risoluzione: con le calze elastiche. che si possono indossare già dal terzo mese, si alleviano più che altro i sintomi, in caso di vene varicose nella zona genitale il medico può intervenire chirurgicamente già durante il parto.

L’unico vero comportamento efficace sembra essere la prevenzione: fare una vita sana prima e durante la gravidanza aiuta ad arginare il problema.

Gli esperti consigliano alle donne che soffrono di questo disturbo:

di non indossare i tacchi, di indossare le calze elastiche

di bere molto

di fare passeggiate o una attività fisica adatta come l'acquagym

di fare delle docce fredde alle gambe quando si avverte la sensazione di gonfiore

di fare esercizi mirati che potrà consigliarvi il ginecologo stesso

introdurre nella dieta cibi specifici come i frutti rossi, cibi antiossidanti e cibi ricchi di vitamina C, ma anche fibre per favorire il transito intestinale

si possono utilizzare creme omeopatiche specifiche, per esempio alla vite rossa, oppure, se il ginecologo lo ritiene opportuno, fare una cura anticoagulante durante la gravidanza

Ecco dunque i nostri consigli su come combattere questo disturbo sul nascere, cercando di non trasportarlo oltre il parto e di non arrivare alla malattia, che andrebbe poi trattata chirurgicamente se necessario.

