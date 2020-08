Nina Moric svela: “il mio ex Fabrizio Corona vende suo figlio per profitto”

Nina Moric, Fabrizio Corona, il figlio Carlos e le loro nuove vicissitudini famigliari.

I Moric – Corona non sono mai stati una famiglia “tranquilla”, ora però, in occasione di un’importante ricorrenza si sono riuniti, o quasi.

Nina Moric vs Corona per il figlio Carlos

Cominciamo da principio, l’8 agosto scorso il giovane Carlos Corona è diventato maggiorenne, il figlio tanto conteso da mamma Nina Moric e papà Fabrizio Corona, poi affidato alla nonna paterna Gabrielle, ha compiuto finalmente 18 anni.

Solo un paio di anni fa la Moric aveva confidato, in un’intervista a Chi, che non voleva smettere di combattere per l’affido di Carlos, il figlio avuto da Fabrizio Corona. Il motivo del cambio di affido pare sia stato un tentato suicidio della Moric, smentito però da lei. A ogni modo ora Carlos è maggiorenne e Novella 2000 ha deciso di dedicargli una copertina insieme a papà Fabrizio.

La festa per il compleanno di Carlos è stata organizzata dalla famiglia a Torino. Il giovane Carlos va molto bene a scuola, frequenta un liceo linguistico con indirizzo economico. La festa di Carlos è stata organizzata in due tempi, prima un momento coi famigliari e poi un altro in un locale dove si sono uniti anche gli amici.

Si è trattato di una festa come quella di tanti altri diciottenni, con musica, scherzi e tanta gioia. Fabrizio Corona però non c’era, ha dovuto assistere via web perché agli arresti domiciliari a Milano.

A Novella 2000 il ragazzo ha confessato: “mi sento amato. Io li rivedrei volentieri insieme, secondo me alla fine sono fatti per essere uniti. Anche se uniti, con me di mezzo, il nostro affetto, la nostra volontà di volerci bene, sempre e comunque, lo rimarranno sempre”.

Naturalmente il desiderio di ogni figlio è che ci sia armonia tra i genitori, Carlos ha poi aggiunto che era in partenza per il Trentino, lontano dalla tecnologia. Purtroppo la tregua per il compleanno di Carlos è durata poco e dal suo account Instagram la Moric ha chiosato contro l’ex marito, che ha accusato di soffrire di deliri d’onnipotenza e di aver mostrato un atteggiamento falso.

Preso il via la Moric si è completamente scatenata contro il suo ex: “u n incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre aperte “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlo a portare a termine ciò che lui ha contrattato “. Nelle storie la Moric si è lasciata andare: “ Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. Lui è una macchina da soldi per il padre, una merce di scambio! Signore pietà. Fabrizio Corona vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde “.Solo poco tempo fa la Moric, Corona e il figlio erano apparsi su Chi in un quadretto da famiglia serena, ma a quanto pare era tutto una posa. In novembre Corona dovrà ripresentarsi davanti ai giudici per evasione fiscale. Noi speriamo che nonostante queste discussioni e litigi Carlos continui ad essere sereno.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle travagliate vicende di questa famiglia?

