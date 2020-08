John Travolta compie un gesto commovente per ricordare la moglie morta

John Travolta e la sua famiglia ricordano Kelly Preston, morta poco più di un mese fa.

Ormai è trascorso poco più di un mese da quando Kelly Preston, moglie di John Travolta, è morta a causa di un cancro. Ora il marito e la famiglia la ricordano.

Kelly Preston: il ricordo della famiglia

Unimamme, il 13 luglio scorso il divo John Travolta ha dato una drammatica notizia della morte di sua moglie: l’attrice Kelly Preston. La donna aveva combattuto a lungo con un tumore al seno.

Da quel momento lo stesso John Travolta, che con la Preston ha avuto 3 figli: Jett, morto a 17 anni a causa di un incidente domestico, Ella Blu di 20 anni e Benjamin di 9 anni, aveva dichiarato che sarebbe sparito per un po’ dai social e dalla vita pubblica, per dedicarsi ai figli rimasti orfani.

Ora però, a più di un mese di distanza dal decesso di Kelly Travolta ha condiviso un filmato coi i fan. La famiglia aveva già affrontato, in passato, un dolorosissimo lutto, quello del figlio maggiore Jett, ragazzo autistico che era morto dopo aver picchiato la testa contro la vasca da bagno di un hotel in cui si trovava in vacanza coi genitori.

Travolta e la Preston invece erano sposati dal 1991.

Il breve filmato in cui danza con la figlia maggiore Ella ha raggiunto più di 1 milione di Like. Nella commovente dedica Travolta ha scritto: “mia figlia Ella e io che danziamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite da Kelly era danzare con me.”

Quando la Preston è morta anche la figlia Ella le aveva dedicato parole commoventi: “Non ho mai incontrato nessuna persona coraggiosa, forte, bella e amorevole come te “ aveva scritto la ragazza, che era molto legata alla mamma.

