Alla scoperta dei cereali per i nostri bimbi, i benefici in uno studio Usa

I cereali, spesso poco utilizzati per l’alimentazione dei bimbi, apportano benefici importanti secondo un recente studio Usa.

Pasta e pane sono la principale fonte di cereali dei nostri bimbi, soprattutto quelli italiani. Ma scopriamo gli altri tipi di cereali e i benefici che apportano

Alla scoperta dei cereali per i nostri bimbi e dei loro benefici

Uno studio americano pubblicato sulla prestigiosa rivista Nutrients ha sottolineato come l’assunzione di cereali di diversa natura, quindi non solo pane e pasta, abbia effetti benefici nei bambini e nei neonati, analizzando per la prima volta anche la fascia 0/2 anni.

In particolare secondo questo studio l’integrazione dei cereali nella dieta aumenterebbe l’apporto di ferro, fibre, minerali e vitamine importantissimi per l’attività celebrale, per la concentrazione e la memoria, ma anche per il benessere fisico complessivo dei bimbi a breve e lungo termine.

I cereali però apportano anche maggiore energia e maggiori quantità di zuccheri e sodio, quindi occorre limitare l’uso di insaporitori quali zucchero e sale. Molti di questi cereali si prestano a svariate preparazioni sia dolci che salate, oltre ad essere venduti come farine alternative a quella bianca.

Ma quali sono nello specifico i cereali così ricchi di sostanze nutrienti?

l’ orzo

il kamut

l’ avena

il grano saraceno

il bulgur

il miglio

la quinoa

l’ amaranto

la segale

Quali sono invece i nutrienti così importanti contenuti nei cereali?

Tutti i cereali sopraelencati contengono fibre, minerali quali fosforo, ferro, zinco, potassio e magnesio, vitamine importantissime come quelle del gruppo B e la vitamina E, amminoacidi come lisina, triptofano, riboflavina, tiamina e altro ancora.

Sono tutti elementi importantissimi per la crescita ma anche per le funzioni celebrali: aiutano infatti la memoria, la concentrazione, aiutano a combattere la stanchezza e alcuni come il triptofano sono anche in grado di favorire il sonno.

In definitiva, converrebbe integrare i cereali nella alimentazione dei bambini e dei neonati, sia come farine per le pappe dello svezzamento, sia come pasto vero e proprio quando i bambini crescono.

Anche perché i bambini abituati a mangiare questi cibi nella loro alimentazione avrebbero maggiore inclinazione al consumo di frutta, verdura, carne, pesce e, in generale, ad una alimentazione più sana e bilanciata.

Ecco perché varrebbe la pena scoprire o riscoprire questi cereali, spesso antichi ma dimenticati nella nostra alimentazione, e iniziare a consumarli per ampliare l’apporto nutritivo nella nostra dieta, ma anche per contrastare lo spropositato aumento di alimenti con valore nutrizionale povero ma ricchi di grassi dannosi.

E voi unimamme conoscevate le proprietà dei cereali?

