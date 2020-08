La carta famiglia è un sussidio alle famiglie numerose e non solo dato che quest’anno può usufruirne anche chi ha un solo figlio. Ecco come funziona.

Attualmente sono diverse le misure a favore del nucleo familiare in vigore, ma nel 2021 molte di queste saranno cancellate e sostituite dall’”assegno unico familiare”, un sussidio che spetta ad ogni figlio, in base all’ ISEE di famiglia. Una misura che non sarà sostituita da questo assegno unico è la “carta famiglia“: vediamo insieme cosa è e come funziona.

La carta famiglia da diritto a particolari sconti in caso di acquisto di beni e servizi per la propria famiglia. Per richiederla basta essere in possesso dello Spid, identità digitale. Possono richiederla le famiglie numerose, con almeno tre figli, fatta eccezione per quest’anno data l’emergenza sanitaria e di conseguenza, socioeconomica, ancora in corso infatti il governo ha deciso che anche le famiglie con un solo figlio possono richiederla. Le domande possono essere inviate a partire dal 31 marzo 2020 per tutto l’anno.

Come funziona la carta famiglia

In caso di tre figli conviventi bisogna chiedere la carta famiglia 2020 in caso di uno o due figli a carico invece la carta famiglia DL9/2020

Prima per ottenere la carta famiglia bisognava avere l’ISEE in corso di validità o la Dichiarazione Sostitutiva Unica, attualmente invece:

non sono necessari ISEE o DSU

né sono previsti importi massimi di reddito o patrimonio per ottenerla

possono ottenerla anche genitori non sposati e non conviventi

l’importante è che il genitore che la richiede conviva con almeno un figlio a carico

possono richiederla alle stesse condizioni, i cittadini di un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea

Come ottenerla:

per ottenere la carta bisogna registrarsi al portale web Cartafamiglia.gov.it utilizzando le proprie credenziali Speed personali.

Una volta effettuato il primo accesso il portale chiede se si desidera il rilascio della carta famiglia ordinaria (con almeno tre figli a carico), o se si desidera il rilascio della carta famiglia DL9/2020 (meno di tre figli a carico)

Successivamente il portale richiede l’inserimento dei dati degli altri componenti familiari, tra cui almeno un figlio a carico.

Finita questa procedura il sistema genera automaticamente la carta digitale che potranno utilizzare sia il richiedente che la sua famiglia. La carta non arriverà con la posta a casa ma può essere: stampata salvata sul pc o sullo smartphone ritrovata quando si accede al portale carta famiglia salvata in formato immagine



Ecco quali erano i beni e i servizi che con la vecchia disposizione si potevano acquistare con agevolazioni:

Prodotti alimentari

bevande analcoliche

prodotti per la pulizia della casa

prodotti per l’igiene personale

articoli di cancelleria e cartoleria

libri e sussidi didattici

medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari

strumenti e apparecchiature sanitarie

abbigliamento e calzature

forniture di acqua elettricità gas e altri combustibili per il riscaldamento

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizi di trasporto

servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive

palestre e centri sportivi

servizi turistici, impianti alberghi e altri servizi di alloggio

impianti turistici e del tempo libero

servizi di ristorazione

servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialita

istruzione e formazione professionale

Adesso, in base alla nuova disciplina non sono più previsti limiti ai beni e servizi fruibili con sconti e agevolazioni. Sono i fornitori di questi beni e servizi a decidere liberamente di:

lo sconto da applicare

non accettare la carta

non applicare lo sconto su tutti i beni o su tutti i servizi offerti

Comunque lo sconto non può essere inferiore mai al 5%.

Per sapere quali sono i negozi che accettano la carta famiglia basta andare sul sito web carta famiglia dove è presente l’elenco completo nella sezione “dove usare la carta“.

Per beneficiare al momento del pagamento dello sconto bisogna mostrare il codice identificativo della tua carta in modo che il cassiere possa controllare se è attiva. Si può beneficiare dello sconto anche negli acquisti online, basta cercare il logo della carta famiglia e nel momento del pagamento inserire il codice identificativo della tua carta: in questo modo il portale può controllare se la carta è attiva e registrare lo sconto (non inferiore al 5%).

La carta famiglia ordinaria può essere utilizzata dal nucleo familiare finché i 3 figli conviventi non raggiungono l’età di 26 anni, anche in caso di figli adottivi. La carta famiglia Covid soltanto fino alla fine di questo anno.

Care unimamme cosa ne pensate di questo sussidio di cui parla adkronos ? Avete già provveduto a farne richiesta?

