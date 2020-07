Bonus vacanze: partite le domande per avere fino a 500 euro

Il bonus vacanze parte ufficialmente dal primo luglio e sarà valido fino al 31 dicembre. Per riceverlo bisogna scaricare l’applicazione IO.

Già 146 mila domande sono state fatte per il Bonus vacanze. Il bonus vacanze parte ufficialmente dal primo luglio e sarà valido fino al 31 dicembre. Per riceverlo bisogna scaricarsi l’applicazione IO, cui si accede con carta d’identità digitale oppure con Spid. Il codice qrcode che viene generato deve essere inviato alle strutture turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast che aderiscono all’iniziativa.

Come ha scritto Dario Franceschini su Twitter “da mezzanotte in 12 ore 72.295 nuclei familiari l’hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti”, un valido aiuto per famiglie e imprese che lavorano nel turismo.

Come fare domanda del bonus vacanze

Possono richiedere il bonus le famiglie con un Isee entro i 40 mila euro:

un bonus da 500 euro se il nucleo è di almeno 3 persone

se il nucleo è di almeno 3 persone 300 euro con 2 persone

euro con 2 persone 150 euro per i single

L’80% del bonus si traduce in uno sconto immediato, il resto come detrazione con la dichiarazione dei redditi.

Dovrà essere la struttura a verificare la validità del bonus inserendo appunto il codice fornito dal cliente insieme all’importo che deve pagare. Per questa procedura è stata abilitata un‘area web riservata del sito dell’agenzia delle Entrate al quale si può accedere tramite Spid, Cie, credenziali Entratel/Fisconline. Se tutto va bene basta confermare a sistema lo sconto da applicare.

Successivamente il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo. (Oppure potrà essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione va comunicata alle Entrate sempre attraverso il web).

Il bonus è un provvedimento nel quale il governo crede molto e ci ha investito 2,4 miliardi, ma gli operatori del settore hanno a tal riguardo alcune riserve, come spiega Marina Lalli di Federturismo “Rimaniamo tiepidi sulla misura perché, per quanto capiamo che l’intenzione era di aiutare il comparto, di fatto ci rendiamo conto che sarà una misura difficile da usare, perché non ne è reso agevole l’utilizzo. Inoltre per le aziende non sarà facilissimo, perché significa andare a riprendere questo 80% da qualche parte, un’altra indagine farraginosa per le aziende in un momento già complicato“.

Anche per il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca è un grosso punto interrogativo “al momento l’80% è compensato solo il mese dopo e il 20% è uno sconto che si fa al cliente. Questo vuol dire che non tutti gli alberghi potranno accettarlo. I conti comunque sono abituato a farli alla fine e a fine settembre capiremo quanto di questi 2,4 miliardi che sono stati stanziati sarà stato utilizzato. E se avrà funzionato sarò il più felice del mondo, contento di essere smentito”

Care unimamme cosa ne pensate delle ultime notizie sul bonus vacanze di cui parla il sole24ore

