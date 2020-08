Emma Marrone: “Abituata alla conquista come mia madre”

Emma Marrone è guarita definitivamente dal tumore, l’attesa notizia e la forza ricevuta dalla madre.

La bella notizia tanto attesa da Emma Marrone: la cantante è fuori dalla malattia. Il tumore alle ovaie se ne è andato definitivamente. L’annuncio ai fan in un’intervista presto in edicola.

La cantante lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto: la dura battaglia contro il tumore, la guarigione e la forza che ha ricevuto dalla madre. Una famiglia di lottatori la sua che non ha avuto regali dalla vita ma si è dovuta conquistare ogni cosa.

Emma Marrone: l’annuncio sulla malattia e la forza ricevuta dalla madre

Il tumore se ne è andato, la notizia che Emma Marrone, 36 anni, aspettava da tanto tempo, e quasi non ci credeva più, è finalmente arrivata. Dopo la ricaduta di un anno fa, con la cancellazione dei concerti e una nuova operazione, fortunatamente andata a buon fine, Emma Marrone può finalmente dire addio al cancro che l’ha perseguitata per anni.

L’annuncio lo ha dato lei stessa in un’intervista a Grazia, il settimanale in edicola questa settimana: “Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo’. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e risorta“. Il settimanale le dedica anche la copertina.

Nell’intervista, la cantante racconta anche la vita della sua famiglia, di origine contadine, che ha dovuto lottare duramente per ottenere ogni cosa. Una forza che le è stata trasmessa e che viene soprattutto dalla madre di Emma. “Sono diventata una donna, mi sono guadagnata rispetto… Sono abituata alla conquista. Fin da bambina, anzi: da generazioni, è genetica”, ha spiegato la cantante al settimanale Grazia nelle parole citate dall’Adnkronos.

“Mia madre – ha aggiunto -, figlia di contadini, non è potuta andare a scuola, aiutava il padre nei campi. Ricamava, cuciva. Solo da adulta ha iniziato a leggere, legge tantissimo, molto più di me. Se compro un libro, penso: ‘Questo devo metterlo da parte per lei'”.

La cantante ha spiegato che anche lei ha studiato da sola. Al liceo che frequentava a Lecce non c’era l’insegnamento della lingua straniera, così ha imparato l’inglese da sola. Lo sta studiando da un paio di anni. “Prima non potevo permettermelo, ora che ho i soldi, voglio studiare – ha spiegato -. Cosa che non mi fa sentire fuori luogo a una cena elegante o al grande concerto con musicisti stranieri”.

Quest’anno Emma Marrone sarà giudice di X Factor. Si tratta della sua prima esperienza come giudice nel famoso talent e all’inizio era un po’ preoccupata, ma la grinta non le mancherà di sicuro. “Cercherò di dare ai ragazzi gli strumenti per vivere un’esperienza di crescita, che conta più della vittoria. Insieme alla libertà e alla coerenza – personale, musicale – che vorrei insegnare loro a mantenere”, ha spiegato.

Nell’intervista a Grazia, a proposito della malattia e delle sue conseguenze, la cantante ha detto anche di voler “rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute“, come riporta il Corriere della Sera.

