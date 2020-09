Mamma record: partorisce il settimo figlio ma viene offesa duramente

Una mamma ha partorito il suo settimo figlio, ma la reazione non è stata quella aspettata.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di un lieto evento funestato, purtroppo, da un problema molto attuale.

Parto cesareo: una mamma viene criticata

Tutto è cominciato quando una mamma 33enne di Calatabiano ha dato alla luce il suo settimo figlio presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina con un cesareo. Si tratta di un caso veramente molto raro, tanto che in Italia se ne contano appena tre fino a oggi.

LEGGI ANCHE: LA SORELLA DI GRETA THUNBERG MINACCIATA

Il parto presentava seri rischi perché un cesareo e, dopo il terzo c’è il rischio di una rottura dell’utero. A questo proposito vi invitiamo a leggere un approfondimento su quando è possibile un parto naturale dopo il cesareo. A ogni modo il dottor Salvatore Di Nuzzo ha eseguito l’intervento insieme alla sua squadra e la bambina, nata con qualche settimana d’anticipo, pesa 2, 240 kg. L’evento è raro anche a livello internazionale. Ora mamma e figlia stanno bene e sono costantemente monitorate.

LEGGI ANCHE: “HO FATTO IL CESAREO”: ELEONORA DANIELE RACCONTA IL SUO PARTO FOTO

Davanti a un evento del genere, solitamente ci si congratula, ma non è quanto avvenuto per questa mamma. Infatti, come si legge su Blog taormina i soliti odiatori sul web si sono accaniti su questa donna insultandola.

“Incosciente”, “pazza”, “egoista”, “chiuditi le tube“, sono solo alcuni degli epiteti con cui è stata additata questa mamma online. Tutto questo perché la mamma ha voluto avere un settimo bambino con un cesareo.

Questo è l’ennesimo esempio che mostra come, dietro l’anonimato offerto dal web spesso si nascondono persone frustrate e rancorose che si ergono ad esperte che esprimono giudizi senza conoscere niente.

LEGGI ANCHE: “L’ODIO GENERA ODIO”

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto e degli odiatori di questo tipo? Purtroppo non è la prima volta si assiste a fenomeni di questo tipo sul web, anzi ormai è diventato prassiSecondo voi quale può essere la soluzione?. Noi vi lasciamo con gli effetti del cesareo sulla salute dei neonati.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.